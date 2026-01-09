Lavorando con IBM e nFlo, un IBM Silver Partner, LDS ha adottato l'AI per accelerare e semplificare il processo di protezione della proprietà intellettuale. Utilizzando lo studio IBM® watsonx.ai, nFLO ha sviluppato PatentPro AI per aiutare le società di brevetti a ridurre le attività manuali ad alta intensità di manodopera durante i progetti IP. L'adozione di questa soluzione ha permesso a LDS di accelerare fasi chiave del proprio workflow di proprietà intellettuale, come le ricerche di brevetti.

Ora, invece di passare ore e ore a cercare e rivedere manualmente database, gli avvocati possono descrivere le invenzioni in linguaggio naturale e lasciare che PatentPro AI utilizzi integrazioni API per far emergere brevetti rilevanti completi di punteggi di fiducia.

Poiché PatentPro AI è stato creato per settori che si occupano regolarmente di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, LDS è anche riuscito a garantire che la loro soluzione incorporasse solide funzionalità di sicurezza delle informazioni dei clienti e governance dei dati.