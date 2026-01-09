LDS Łazewski Depo & Partners collabora con nFlo per supportare gli avvocati specializzati in brevetti con la tecnologia IBM watsonx.
Le società di brevetti nel settore della proprietà intellettuale devono far fronte a crescenti pressioni per fornire una forte protezione della proprietà intellettuale con budget ridotti, poiché l'inflazione e l'incertezza economica riducono i finanziamenti per il settore di R&D. LDS Łazewski Depo & Partners, uno studio di brevetti leader con sede a Varsavia che conta oltre 40 professionisti della proprietà intellettuale, tra cui avvocati, avvocati brevettuali e specialisti in marchi, ha affrontato sfide simili.
Le ricerche manuali sui brevetti richiedevano molto tempo, e c'era il rischio di perdere pubblicazioni critiche e di creare potenziali responsabilità. La redazione delle applicazioni era inoltre laboriosa e soggetta a errori umani, aumentando la probabilità di problemi trascurati che potevano portare al rifiuto delle presentazioni.
Per affrontare queste sfide, LDS ha cercato modi per snellire i processi lavorativi e servire meglio i propri clienti.
Lavorando con IBM e nFlo, un IBM Silver Partner, LDS ha adottato l'AI per accelerare e semplificare il processo di protezione della proprietà intellettuale. Utilizzando lo studio IBM® watsonx.ai, nFLO ha sviluppato PatentPro AI per aiutare le società di brevetti a ridurre le attività manuali ad alta intensità di manodopera durante i progetti IP. L'adozione di questa soluzione ha permesso a LDS di accelerare fasi chiave del proprio workflow di proprietà intellettuale, come le ricerche di brevetti.
Ora, invece di passare ore e ore a cercare e rivedere manualmente database, gli avvocati possono descrivere le invenzioni in linguaggio naturale e lasciare che PatentPro AI utilizzi integrazioni API per far emergere brevetti rilevanti completi di punteggi di fiducia.
Poiché PatentPro AI è stato creato per settori che si occupano regolarmente di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, LDS è anche riuscito a garantire che la loro soluzione incorporasse solide funzionalità di sicurezza delle informazioni dei clienti e governance dei dati.
PatentPro AI ha avuto un impatto positivo su LDS quasi immediatamente, aiutandoli a risparmiare tempo nelle ricerche e ad aumentare la fiducia nei risultati. Liberati dai compiti manuali, gli avvocati ora possono concentrarsi su lavori di maggior valore come la consulenza strategica e le valutazioni tecniche. Sulla base del successo delle ricerche brevettuali, LDS prevede di sperimentare PatentPro AI per la stesura, permettendo ai team di fornire input più brevi dei loro argomenti, che la soluzione potrà poi espandere in bozze complete di applicazione per le recensioni. Con la crescita dell'adozione di PatentPro AI, LDS prevede di gestire un maggior numero di progetti all'anno, mantenendo e superando l'eccezionale livello di qualità del servizio che l'azienda considera prioritario.
Fondata nel 1995, LDS Łazewski Depo & Partners offre ai clienti di tutta la Polonia competenze in proprietà intellettuale di altissima qualità. Con sede a Varsavia, il loro team di oltre 40 professionisti e personale di supporto comprende avvocati, consulenti in brevetti e specialisti in marchi.
Con sede a Varsavia, in Polonia, nFlo è un'azienda specializzata in infrastrutture IT complete, sicurezza informatica e soluzioni AI. Fornendo servizi di consulenza, implementazione, manutenzione e audit di alta qualità, nFlo lavora per garantire affidabilità, efficienza e sicurezza dei sistemi IT dei propri clienti.
