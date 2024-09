Bank of Ayudhya Public Company Ltd (Krungsri)

In qualità di partner IT di lunga data di Krungsri, IBM ha fornito molte soluzioni e servizi a Krungsri per sostenere la futura roadmap della banca per la crescita e l'attenzione al digital banking.

IBM e Krungsri hanno iniziato a lavorare insieme nel 2012 per concentrarsi sull'infrastruttura come servizio. Nel 2017, ha completato con successo un progetto pilota blockchain volto a semplificare la gestione dei contratti della banca.



Krungsri scambia quotidianamente un elevato numero di contratti bancari tra le sue filiali e il progetto pilota IBM blockchain migliora l'efficienza di queste "transazioni con parti correlate" automatizzando la gestione dei contratti e promuovendo un maggiore livello di fiducia tra tutte le parti. Questo processo lo rende più sicuro, trasparente, veloce ed efficiente.



L'estensione della collaborazione tra IBM e Krungsri nel 2018 copre i servizi gestiti su IBM mainframe z14 e storage tra cui Flash, server, rete e bancomat. La partnership è progettata per fornire alla piattaforma tecnologica di Krungsri stabilità e capacità di costruire un’infrastruttura pronta per il cloud per supportare la sua visione di trasformazione digitale.



Krungsri coinvolge IBM per trasformarsi in un'infrastruttura tecnologica abilitata per il cloud. Krungsri ha scelto di adottare il cloud pubblico AWS ed è alla ricerca di un partner che lo aiuti nella migrazione e di un sistema di gestione del cloud ibrido che sia aperto e non legato a una sola piattaforma cloud. IBM aiuterà Krungsri a migrare le applicazioni su AWS, implementerà e supporterà la DevOps Tool Chain per accelerare lo sviluppo delle applicazioni e fornirà servizi gestiti per AWS in particolare per la gestione del cloud ibrido, tra cui la gestione delle operazioni, la gestione dei costi e delle risorse e una maggiore sicurezza nel cloud.