"Krozak Information Technologies fornisce soluzioni IT di qualità, incluse soluzioni tecnologiche e gestionali avanzate. È stata fondamentale nel guidare la trasformazione digitale per le organizzazioni del Maryland, tra cui diverse agenzie governative. 'La nostra missione è aiutare i nostri clienti ad automatizzare i processi di analisi dei dati e a sfruttare il loro patrimonio di dati per ottenere informazioni fruibili.'

Lavorando con IBM, siamo entusiasti di portare watsonx.data ai nostri clienti per consentire loro l'accesso a tutti i dati in qualsiasi ambiente, siano essi strutturati o non strutturati. Per noi, il valore watsonx.data risiede nella capacità di riunire queste informazioni per scalare l'AI e acquisire modelli e discrepanze per aiutarci a ottimizzare i servizi di assistenza dei nostri clienti.

Inoltre, riconosciamo enormemente il valore delle capacità di governance di watsonx.data e il modo in cui può contribuire a garantire la massima qualità dei dati per i nostri clienti governativi, che necessitano di un livello di sicurezza supplementare.

Con alle spalle anni di esperienza nella costruzione di strategie IT su misura, in Krozak siamo consapevoli che i dati possono trovarsi in ambienti, sistemi e tecnologie diversi. Una considerazione fondamentale quando aiutiamo i nostri clienti governativi a trasformarsi digitalmente è garantire che possano collaborare e interagire facilmente con altri enti governativi, il che richiede l'apertura dell'infrastruttura IT. Ora, con watsonx.data, siamo in grado di offrire standard aperti per supportare numerosi ambienti di dati, analytics e cloud. I nostri clienti possono ottimizzare i propri insight e ora possono collaborare con altri enti per prendere le decisioni necessarie in tempo reale."





Joseph Krozak

Vicepresidente e CTO,

Krozak Information Technologies