Kobe Steel ha rinnovato i suoi sistemi di base obsoleti e frammentati per creare una piattaforma ERP a livello aziendale chiamata KOBELCO-SAP. IBM ha fornito supporto durante l'intero processo, dall'ideazione all'implementazione e all'adozione, e ha anche svolto un ruolo centrale nella gestione dei progetti. La disposizione dei processi aziendali e delle funzioni del sistema è stata completamente ridisegnata attorno a S/4HANA, che è l'ultimo prodotto di SAP. La business transformation è stata guidata utilizzando funzioni standard basate sul principio Fit to Standard (F2S).

Inizialmente, era previsto che ogni reparto procedesse individualmente con il progetto di implementazione SAP, ma dal punto di vista dei costi di implementazione e manutenzione, si è deciso di procedere con l'obiettivo di operare simultaneamente in una configurazione a istanza singola in cui le tre divisioni aziendali di ingegneria, energia e sede centrale condividevano un unico ambiente SAP. In qualità di program manager per tutti i fornitori, IBM ha promosso l'unificazione delle policy di implementazione, dei metodi di gestione e dei sistemi master di progettazione/gestione, contribuendo alla creazione di un consenso tra le divisioni aziendali e al successo delle operazioni.

In termini di infrastruttura, i sistemi core sono stati costruiti su AWS con server installati in due regioni per garantire sia la sicurezza che la prevenzione dei disastri. Esternalizzando la gestione dei server ad AWS, sono stati ridotti anche il carico operativo e i costi IT.