L'implementazione di S/4HANA per una maggiore standardizzazione e una governance più forte
Kobe Steel ha gestito processi aziendali e sistemi di base ottimizzati individualmente per ogni reparto nelle sue diverse operazioni, tra cui acciaio, alluminio, forgiatura, saldatura, macchinari, ingegneria, macchine edili ed energia.
Sebbene SAP ERP sia stato introdotto nel reparto contabilità della sede centrale, il sistema si è complicato a causa di circa 400 sviluppi aggiuntivi nella sola area contabile della sede centrale. Di conseguenza, si sono verificati problemi con gli aggiornamenti di versione e la manutenibilità che hanno ostacolato la modernizzazione. Inoltre, la contabilità era distribuita su più sistemi e venivano prodotti moduli cartacei, rendendo le operazioni specializzate e inefficienti.
Con l'avvicinarsi delle scadenze di manutenzione dell'ERP SAP, era difficile rispondere rapidamente ai cambiamenti aziendali e adeguarsi alle esigenze future con i sistemi esistenti ormai obsoleti. C'era l'urgente necessità di costruire una nuova base ERP comune per accelerare la trasformazione digitale (DX) in tutta l'azienda.
Kobe Steel ha rinnovato i suoi sistemi di base obsoleti e frammentati per creare una piattaforma ERP a livello aziendale chiamata KOBELCO-SAP. IBM ha fornito supporto durante l'intero processo, dall'ideazione all'implementazione e all'adozione, e ha anche svolto un ruolo centrale nella gestione dei progetti. La disposizione dei processi aziendali e delle funzioni del sistema è stata completamente ridisegnata attorno a S/4HANA, che è l'ultimo prodotto di SAP. La business transformation è stata guidata utilizzando funzioni standard basate sul principio Fit to Standard (F2S).
Inizialmente, era previsto che ogni reparto procedesse individualmente con il progetto di implementazione SAP, ma dal punto di vista dei costi di implementazione e manutenzione, si è deciso di procedere con l'obiettivo di operare simultaneamente in una configurazione a istanza singola in cui le tre divisioni aziendali di ingegneria, energia e sede centrale condividevano un unico ambiente SAP. In qualità di program manager per tutti i fornitori, IBM ha promosso l'unificazione delle policy di implementazione, dei metodi di gestione e dei sistemi master di progettazione/gestione, contribuendo alla creazione di un consenso tra le divisioni aziendali e al successo delle operazioni.
In termini di infrastruttura, i sistemi core sono stati costruiti su AWS con server installati in due regioni per garantire sia la sicurezza che la prevenzione dei disastri. Esternalizzando la gestione dei server ad AWS, sono stati ridotti anche il carico operativo e i costi IT.
Questo progetto è stato il primo di standardizzazione ERP interdivisionale di Kobe Steel e l'operatività produttiva del nuovo sistema con KOBELCO-SAP si è svolta senza intoppi, risolvendo con successo i principali problemi strutturali aziendali che Kobe Steel stava affrontando.
In particolare, il tasso di utilizzo delle caratteristiche standard SAP è aumentato significativamente dal precedente 6% all'82%. Nella contabilità della sede centrale, il numero dei componenti aggiuntivi, che era salito a circa 400, è stato ridotto a 100. Grazie a questa completa standardizzazione, i costi per lo sviluppo e la manutenzione di nuove versioni sono stati drasticamente ridotti e la flessibilità è stata aumentata per i futuri aggiornamenti ed espansioni delle versioni.
Allo stesso tempo, grazie alla digitalizzazione della modulistica e al regolamento online delle operazioni, l'azienda si è allontanata dalla sua cultura cartacea e ha visto un maggiore sostegno per stili di lavoro flessibili. La cooperazione dipartimentale e le attività di conferma sono diventate superflue, grazie all'integrazione di sistemi di sedi centrali precedentemente separati, e si è ottenuto l'accesso ai dati in tempo reale, riducendo i tempi di attesa. Inoltre, è stato promosso il rafforzamento della governance e del controllo aziendale attraverso l'introduzione di flussi di lavoro e la riprogettazione del master management.
Un punto degno di nota di questa iniziativa è stato che anche in Kobe Steel, che dispone di un sistema di divisioni aziendali, il dipartimento di pianificazione IT ha svolto un ruolo centrale nel mantenimento e nella gestione di un'infrastruttura comune a livello aziendale nell'area delle applicazioni. Il dipartimento ha sostenuto la trasformazione collaborando con l'ufficio contabilità e con ogni divisione aziendale. Fino ad ora, la società supportava un'infrastruttura comune nei settori dell'infrastruttura informativa e della sicurezza delle informazioni, ma l'istituzione di un nuovo sistema di governance sulla scia di questo progetto ha portato a risultati che Kobe Steel riconosce tra i suoi successi più importanti.
Inoltre, con lo sviluppo di un'infrastruttura aziendale di base, è ora disponibile un sistema in grado di rispondere senza problemi alle policy DX di prossima generazione, come il futuro utilizzo dell'AI e l'analisi avanzata dei dati. In qualità di partner per la promozione di DX di Kobe Steel, IBM continuerà a supportare la trasformazione applicando i metodi di gestione dei programmi IBM ad aree applicative diverse da SAP, oltre a fornire supporto continuo per le attività operative e di manutenzione.
Kobe Steel, Ltdè un'azienda giapponese fondata nel 1905 che si basa su tre pilastri: attività produttrici di materiali come acciaio e alluminio, attività meccaniche come macchinari, ingegneria, macchinari per l'edilizia e altro ancora, e attività produttrici di energia elettrica. Attraverso queste attività, l'azienda contribuisce alla risoluzione di problemi sociali e allo sviluppo industriale, con numerose sedi in Giappone e all'estero per lo sviluppo commerciale globale. Inoltre, la visione dell'azienda sul futuro è: "Immaginiamo un mondo in cui le persone, ora e in futuro, possano realizzare le proprie speranze e i propri sogni, godendo di una vita sicura, protetta e prospera". Si tratta di un principio aziendale fondamentale, poiché l'azienda lavora attivamente per realizzare una società sostenibile.
