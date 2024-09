Il cloud può essere ormai mainstream, ma alcuni anni fa i clienti non erano così abituati come lo sono oggi. Passare da un modello on-premise al cloud, senza avere un'idea chiara di cosa significasse per la flessibilità delle soluzioni, sia a livello economico che di crescita, non sembrava particolarmente convincente.

Circa otto anni fa, KIO España, un'azienda Infrastructure-as-a-Service (IaaS) orientata alle infrastrutture mission-critical, ha cercato di differenziarsi dalla concorrenza puntando su specializzazione, disponibilità e qualità. Aveva un portafoglio di servizi ridotto, ma abbastanza ampio da consentire ai clienti di scegliere l'infrastruttura ottimale per i loro workload in base alle loro esigenze. Per i clienti con workload elevati in SAP, le offerte di KIO España vanno di pari passo con i server IBM Power, che forniscono un grande valore nei servizi cloud. Le prestazioni della piattaforma IBM Power la contraddistinguono e consentono ai clienti di avviare nuove istanze (in base alla memoria disponibile) al ritmo richiesto dai loro progetti.

Sono passati 7 anni da quando KIO España ha iniziato a collaborare con IBM e il principale punto di forza è stata, senza dubbio, l'offerta di una demo di IBM Power ai clienti, gestita da un integratore. La demo consente alle aziende di valutare personalmente l'affidabilità delle soluzioni IBM e di vedere come funzionano in modo ottimale con i server dotati di grandi quantità di RAM.

Il 100% delle aziende che hanno accettato di provare i server IBM Power si sono trasformate in clienti e ora fanno parte del roster di KIO España. Si tratta di 17 aziende sparse in tutta la Spagna nei settori alimentare, logistico, chimico, manifatturiero e della pubblica amministrazione.