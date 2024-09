Oggi, il team operativo usa Maximo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per orchestrare la manutenzione in tutte le sue forme. Una funzione chiave consiste nel ricevere le richieste di assistenza dei clienti attraverso un'interfaccia online. Il sistema quindi le converte in ordini di lavoro specifici, invia rapidamente il personale addetto alla manutenzione per risolvere i problemi e informa i clienti dell'avanzamento del lavoro in ogni fase. Maximo aiuta anche nella gestione del personale, dei magazzini delle parti di ricambio e manutenzione.



Le dimensioni e la portata del KAFD generano un enorme volume di lavoro. Finora, il sistema gestisce più di 100.000 asset in 34.000 sedi e oltre 16.200 piani di manutenzione preventiva. Maximo aiuta inoltre a gestire 15 appaltatori per assicurarsi che rispettino gli oltre 70 accordi SLA. Gestisce più di 30.000 richieste di assistenza all'anno, per un totale di 75.000 ordini di lavoro. Con l'aumento degli inquilini in arrivo nel prossimo anno, questi numeri aumenteranno sostanzialmente.



Tuttavia, tali metriche non raccontano l'intera storia. Le analisi in Maximo aiutano a valutare le prestazioni degli asset e del personale addetto alla manutenzione. "Maximo fornisce una panoramica olistica delle attività di manutenzione del distretto e le informazioni sui KPI ci aiutano a migliorare continuamente la qualità del servizio", afferma Darwish.



Il team di manutenzione può ottenere ulteriori informazioni da Maximo Health, che usa le letture dei sensori, i record degli asset e le cronologie di lavoro per ridurre i tempi di inattività. Per implementare Maximo Health, il team ha identificato gli asset più critici in termini di impatto finanziario e sul servizio clienti e ha elaborato punteggi prestazionali personalizzati sulla base delle letture dei contatori e di altri dati. Quindi, quando le analisi di Maximo Health individuano un punteggio che indica una criticità degli asset, il team di manutenzione può immediatamente aprire un ordine di lavoro per risolvere il problema.



“Maximo Health usa i big data provenienti da tutte le letture che riceviamo per fornire analisi predittive che possono consentirci di rispondere prima che si verifichi un problema o prima che la condizione di un asset si alteri”, afferma Al-Daij. “Si tratta di una funzionalità fondamentale per contribuire a garantire la continuità dei servizi e la soddisfazione del cliente”.