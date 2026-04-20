Creare fiducia e scalabilità: KAFD trasforma la gestione delle identità

Per offrire un'esperienza fluida attraverso il suo ecosistema digitale in espansione, KAFD ha avviato una partnership con Orange Business Services e IBM per modernizzare la gestione delle identità. Il team ha implementato IBM webMethods Hybrid Integration, collegando i sistemi CRM con Microsoft Entra ID (e Azure AD B2C) per creare un livello di identità centralizzato e conforme agli standard. Supportando OAuth 2.0 e OpenID Connect, la soluzione consente un'autenticazione sicura basata su token e permessi granulari senza codifica personalizzata.

Orchestrando i workflow di identità tramite webMethods, KAFD ha accelerato l’onboarding di nuove applicazioni e ha introdotto l’accesso delegato per la gestione degli immobili. L’architettura ibrida garantisce la conformità oggi, offrendo al contempo flessibilità per evoluzioni future come autenticazione a più fattori, accesso senza password e social sign-on, ponendo le basi per uno smart district sicuro e scalabile.