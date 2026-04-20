Creare fiducia e scalabilità: KAFD trasforma la gestione delle identità

Come KAFD ha sostituito un sistema di autenticazione legacy con un livello di identità sicuro e basato su standard, migliorando l’esperienza utente e supportando la crescita futura.
Il King Abdullah Financial District (KAFD) sta plasmando il futuro di Riyadh come smart district, progettato per offrire esperienze digitali fluide a residenti, commercianti e imprese. Le app mobili e i portali della comunità sono al centro di questa visione, con servizi che vanno dalla gestione degli immobili alle notifiche degli eventi.
Con l'aumento del numero di servizi digitali, un accesso sicuro e unificato è diventato critico non solo per comodità, ma anche per conformità e fiducia. Tuttavia, la soluzione Single Sign-On (SSO) sviluppata su misura da KAFD non era in grado di tenere il passo con i moderni standard di sicurezza, né con l’espansione dell’ecosistema applicativo.
Ogni nuova integrazione richiedeva uno sviluppo personalizzato, rallentando l'onboarding e aumentando i costi. Gli utenti dovevano affrontare molteplici reindirizzamenti ed esperienze di login incoerenti, mentre l'assenza di un'applicazione centralizzata dei criteri aumentava i rischi di conformità. Per rafforzare la sicurezza e supportare la crescita futura, KAFD necessitava di una soluzione di identità moderna in linea con gli standard del settore.
Per offrire un'esperienza fluida attraverso il suo ecosistema digitale in espansione, KAFD ha avviato una partnership con Orange Business Services e IBM per modernizzare la gestione delle identità. Il team ha implementato IBM webMethods Hybrid Integration, collegando i sistemi CRM con Microsoft Entra ID (e Azure AD B2C) per creare un livello di identità centralizzato e conforme agli standard. Supportando OAuth 2.0 e OpenID Connect, la soluzione consente un'autenticazione sicura basata su token e permessi granulari senza codifica personalizzata.
Orchestrando i workflow di identità tramite webMethods, KAFD ha accelerato l’onboarding di nuove applicazioni e ha introdotto l’accesso delegato per la gestione degli immobili. L’architettura ibrida garantisce la conformità oggi, offrendo al contempo flessibilità per evoluzioni future come autenticazione a più fattori, accesso senza password e social sign-on, ponendo le basi per uno smart district sicuro e scalabile.
L'SSO modernizzato ha portato miglioramenti misurabili sia nella sicurezza che nell'esperienza dell'utente. Il tasso di successo dei login è aumentato dal 90% al 95%, gli errori di autenticazione sono diminuiti del 30% e la piattaforma non ha registrato alcun incidente di sicurezza dalla sua implementazione. L'onboarding di nuove applicazioni è ora semplificato e uniforme, eliminando lo sviluppo personalizzato e riducendo la complessità.
Con tre app B2C già integrate e altre in programma, la soluzione offre una base di identità sicura e scalabile che supporta la visione di KAFD di uno smart district completamente connesso. I residenti, i visitatori e le aziende beneficiano di un'esperienza di login unificata che combina la praticità con la conformità. Con un livello di identità unificato gestito attraverso l'integrazione ibrida di webMethods, KAFD dispone ora di una base moderna per supportare l’intelligenza di accesso assistita dall’AI e le future innovazioni nell’autenticazione.
King Abdullah Financial District (KAFD) è un hub di eccellenza per il business e lo stile di vita a Riyadh, in Arabia Saudita. Progettato come uno smart district, combina tecnologia all'avanguardia, infrastrutture sostenibili e servizi di alto livello per supportare istituzioni finanziarie, imprese e residenti in un ecosistema urbano completamente connesso.
© Copyright IBM Corporation. Aprile 2026.
IBM, il logo IBM e WebMethods integrazione ibrida sono marchi di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.