Una piattaforma di messaggistica centralizzata garantisce notifiche tempestive, uniformità del brand e un maggiore coinvolgimento nell’ecosistema smart district di KAFD.
Il King Abdullah Financial District (KAFD) è già riconosciuto come uno dei principali smart district, con servizi avanzati per residenti, visitatori e aziende. Tuttavia, con la crescita dell'ecosistema, la gestione delle notifiche su più piattaforme è diventata sempre più complessa.
Gli avvisi relativi a sicurezza, offerte commerciali e aggiornamenti di servizio venivano gestiti da sistemi separati, ciascuno con la propria logica. Questo ha portato a duplicazioni dei messaggi, mancanza di coerenza del brand e assenza di un monitoraggio centralizzato. I ritardi negli avvisi critici, come gli allarmi antincendio o i promemoria di pagamento, hanno aumentato il rischio operativo. Per mantenere la sua reputazione di innovazione e migliorare l'esperienza degli utenti, KAFD necessitava di una soluzione unificata per orchestrare la comunicazione su tutti i canali.
In collaborazione con Orange Business Services, KAFD ha implementato IBM® webMethods Hybrid Integration per creare un Notification Hub centralizzato. Questa piattaforma ha consolidato la messaggistica di sistemi diversi in un unico punto di controllo, applicando modelli unificati per la coerenza del brand. La soluzione si è integrata con SMS, email, notifiche push e WhatsApp, assicurando affidabilità nella consegna e tracciamento in tempo reale.
Grazie all’orchestrazione basata su API e all’elaborazione basata su eventi, l’hub ha eliminato le attività duplicate e ha ridotto i tempi di integrazione di nuovi canali da due settimane a soli due o tre giorni. I team di marketing e assistenza possono ora lanciare campagne senza il coinvolgimento degli sviluppatori, migliorando l'agilità e la reattività.
Il Notification Hub centralizzato ha trasformato la comunicazione in tutto lo smart district di KAFD. Il tasso di consegna è aumentato dall’85% al 95%, garantendo che avvisi e aggiornamenti critici raggiungano gli utenti in modo affidabile. Ora ogni messaggio applica un modello e un tono KAFD unificati, garantendo una coerenza del brand al 100% su tutti i canali. Lo sviluppo tecnico viene implementato una sola volta, riducendo il tempo di integrazione per le nuove notifiche da due settimane a soli due o tre giorni.
I team di marketing e servizio clienti possono lanciare campagne senza il coinvolgimento degli sviluppatori, migliorando l'agilità. Il monitoraggio centralizzato offre una visibilità completa di tutte le comunicazioni che un cliente riceve, mentre una messaggistica coerente e tempestiva crea fiducia e rafforza il coinvolgimento nell'ecosistema digitale di KAFD. Questa infrastruttura di integrazione non solo migliora le operazioni attuali, ma diventa anche il livello di intelligence per il futuro, offrendo pipeline di dati pulite, in tempo reale e governate, che supporteranno personalizzazione basata su AI, coinvolgimento predittivo, raccomandazioni di servizio automatizzate e strategie di messaggistica più intelligenti a livello di distretto.
King Abdullah Financial District (KAFD) è un hub di eccellenza per il business e lo stile di vita a Riyadh, in Arabia Saudita. Progettato come smart district, combina tecnologia all'avanguardia, infrastrutture sostenibili e servizi di alto livello per supportare istituzioni finanziarie, imprese e residenti in un ecosistema urbano completamente connesso.
© Copyright IBM Corporation. Aprile 2026.
IBM, il logo IBM e WebMethods integrazione ibrida sono marchi di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.