In collaborazione con Orange Business Services, KAFD ha implementato IBM® webMethods Hybrid Integration per creare un Notification Hub centralizzato. Questa piattaforma ha consolidato la messaggistica di sistemi diversi in un unico punto di controllo, applicando modelli unificati per la coerenza del brand. La soluzione si è integrata con SMS, email, notifiche push e WhatsApp, assicurando affidabilità nella consegna e tracciamento in tempo reale.

Grazie all’orchestrazione basata su API e all’elaborazione basata su eventi, l’hub ha eliminato le attività duplicate e ha ridotto i tempi di integrazione di nuovi canali da due settimane a soli due o tre giorni. I team di marketing e assistenza possono ora lanciare campagne senza il coinvolgimento degli sviluppatori, migliorando l'agilità e la reattività.