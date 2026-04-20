Il percorso verso il controllo finanziario in tempo reale

Trasformare le connessioni bancarie frammentate in una piattaforma snella e scalabile per la governance finanziaria e l'efficienza operativa

Una persona che usa il telefono per eseguire una transazione al bancomat
Le connessioni bancarie frammentate hanno rallentato il reporting e aumentato i rischi

King Abdullah Financial District (KAFD), una delle principali smart city di Riyadh, è stata progettata come polo di innovazione finanziaria e business globale. Per raggiungere questa visione, KAFD necessitava di una struttura digitale in grado di gestire operazioni finanziarie complesse con rapidità e precisione. Tuttavia, le sue integrazioni bancarie erano frammentate: ogni banca utilizzava protocolli e formati diversi per gli estratti conto MT940/MT942. Questo ha portato a riconciliazioni manuali, ritardi nei report ed errori frequenti.

In assenza di una visibilità in tempo reale, la governance finanziaria è risultata compromessa e il processo decisionale rallentato. KAFD necessitava di una piattaforma di integrazione sicura e scalabile per unificare queste connessioni e generare insight accurati e tempestivi, creando le basi per future analytics basate su AI, forecasting e automazione in tutto il distretto.
30 minuti anziché 2-3 ore

di tempo di riconciliazione

 50% Riduzione

del workload manuale

 50% Riduzione

degli errori
Introducendo la piattaforma di integrazione ibrida webMethods, abbiamo unificato le complesse connessioni bancarie in un unico gateway. Questa trasformazione ci ha fornito visibilità in tempo reale sulle posizioni di cassa, ha ridotto il lavoro manuale e ha creato una base scalabile per la crescita futura.
Ahmad Ezzeir Digital Technology Director KAFD
Una piattaforma centralizzata che semplifica le integrazioni e la riconciliazione automatica

In collaborazione con Orange Business Services, KAFD ha scelto IBM® webMethods Hybrid Integration quale strumento strategico per unificare i sistemi, modernizzare le operazioni e migliorare l'esperienza dei clienti.

La piattaforma ha sostituito le connessioni point-to-point con uno strato di integrazione centralizzato, consolidando tutte le interazioni bancarie in un unico gateway sicuro. Ha standardizzato i formati dei messaggi, automatizzato i workflow di riconciliazione ed eliminato i processi manuali che in precedenza causavano ritardi ed errori. Con connettività guidata da API, orchestrazione dei processi e monitoraggio in tempo reale, la soluzione ha fornito un approccio unificato alla gestione dei dati finanziari. La sua architettura ibrida ha garantito la conformità con i sistemi ERP on-premise, utilizzando al contempo la scalabilità del cloud per la crescita futura e permettendo a KAFD di integrare rapidamente nuove banche senza sviluppi personalizzati.
Visibilità che velocizza le decisioni

L'impatto è stato trasformativo. KAFD ha ridotto il workload manuale del 50%, ha diminuito gli errori del 50% e ha accorciato i tempi di riconciliazione da 2-3 ore a soli 30 minuti. La visibilità in tempo reale sulle posizioni di cassa ha rafforzato la governance finanziaria e ha migliorato la conformità, offrendo ai responsabili delle decisioni la sicurezza per agire rapidamente.

La scalabilità della piattaforma ha permesso a KAFD di espandersi da una singola banca a molteplici istituti finanziari, esclusivamente tramite configurazione e senza sviluppo ad hoc. Questa funzionalità di integrazione supporta la visione più ampia della KAFD di diventare un hub finanziario globale, dove la tecnologia consente trasparenza, agilità operativa e crescita sostenibile. 

Informazioni su King Abdullah Financial District

King Abdullah Financial District (KAFD) è un hub di eccellenza per il business e lo stile di vita a Riyadh, in Arabia Saudita. Progettato come uno smart district, combina tecnologia all'avanguardia, infrastrutture sostenibili e servizi di alto livello per supportare istituzioni finanziarie, imprese e residenti in un ecosistema urbano completamente connesso.

 Componente della soluzione IBM webMethods Hybrid Integration
Reinventa l'integrazione per l'era dell'AI

L'automazione basata su AI aumenta l'agilità di API, app, eventi, file e B2B/EDI

  1. Maggiori informazioni
Nota legale

© Copyright IBM Corporation. Aprile 2026.

IBM, il logo IBM e WebMethods integrazione ibrida sono marchi di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo.

Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici. 