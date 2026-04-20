Il percorso verso il controllo finanziario in tempo reale

Trasformare le connessioni bancarie frammentate in una piattaforma snella e scalabile per la governance finanziaria e l'efficienza operativa
King Abdullah Financial District (KAFD), una delle principali smart city di Riyadh, è stata progettata come polo di innovazione finanziaria e business globale. Per raggiungere questa visione, KAFD necessitava di una struttura digitale in grado di gestire operazioni finanziarie complesse con rapidità e precisione. Tuttavia, le sue integrazioni bancarie erano frammentate: ogni banca utilizzava protocolli e formati diversi per gli estratti conto MT940/MT942. Questo ha portato a riconciliazioni manuali, ritardi nei report ed errori frequenti.
In assenza di una visibilità in tempo reale, la governance finanziaria è risultata compromessa e il processo decisionale rallentato. KAFD necessitava di una piattaforma di integrazione sicura e scalabile per unificare queste connessioni e generare insight accurati e tempestivi, creando le basi per future analytics basate su AI, forecasting e automazione in tutto il distretto.
di tempo di riconciliazione
del workload manuale
degli errori
In collaborazione con Orange Business Services, KAFD ha scelto IBM® webMethods Hybrid Integration quale strumento strategico per unificare i sistemi, modernizzare le operazioni e migliorare l'esperienza dei clienti.
La piattaforma ha sostituito le connessioni point-to-point con uno strato di integrazione centralizzato, consolidando tutte le interazioni bancarie in un unico gateway sicuro. Ha standardizzato i formati dei messaggi, automatizzato i workflow di riconciliazione ed eliminato i processi manuali che in precedenza causavano ritardi ed errori. Con connettività guidata da API, orchestrazione dei processi e monitoraggio in tempo reale, la soluzione ha fornito un approccio unificato alla gestione dei dati finanziari. La sua architettura ibrida ha garantito la conformità con i sistemi ERP on-premise, utilizzando al contempo la scalabilità del cloud per la crescita futura e permettendo a KAFD di integrare rapidamente nuove banche senza sviluppi personalizzati.
L'impatto è stato trasformativo. KAFD ha ridotto il workload manuale del 50%, ha diminuito gli errori del 50% e ha accorciato i tempi di riconciliazione da 2-3 ore a soli 30 minuti. La visibilità in tempo reale sulle posizioni di cassa ha rafforzato la governance finanziaria e ha migliorato la conformità, offrendo ai responsabili delle decisioni la sicurezza per agire rapidamente.
La scalabilità della piattaforma ha permesso a KAFD di espandersi da una singola banca a molteplici istituti finanziari, esclusivamente tramite configurazione e senza sviluppo ad hoc. Questa funzionalità di integrazione supporta la visione più ampia della KAFD di diventare un hub finanziario globale, dove la tecnologia consente trasparenza, agilità operativa e crescita sostenibile.
King Abdullah Financial District (KAFD) è un hub di eccellenza per il business e lo stile di vita a Riyadh, in Arabia Saudita. Progettato come uno smart district, combina tecnologia all'avanguardia, infrastrutture sostenibili e servizi di alto livello per supportare istituzioni finanziarie, imprese e residenti in un ecosistema urbano completamente connesso.
© Copyright IBM Corporation. Aprile 2026.
IBM, il logo IBM e WebMethods integrazione ibrida sono marchi di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.