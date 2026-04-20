Il percorso verso il controllo finanziario in tempo reale

King Abdullah Financial District (KAFD), una delle principali smart city di Riyadh, è stata progettata come polo di innovazione finanziaria e business globale. Per raggiungere questa visione, KAFD necessitava di una struttura digitale in grado di gestire operazioni finanziarie complesse con rapidità e precisione. Tuttavia, le sue integrazioni bancarie erano frammentate: ogni banca utilizzava protocolli e formati diversi per gli estratti conto MT940/MT942. Questo ha portato a riconciliazioni manuali, ritardi nei report ed errori frequenti.

In assenza di una visibilità in tempo reale, la governance finanziaria è risultata compromessa e il processo decisionale rallentato. KAFD necessitava di una piattaforma di integrazione sicura e scalabile per unificare queste connessioni e generare insight accurati e tempestivi, creando le basi per future analytics basate su AI, forecasting e automazione in tutto il distretto.