Japan Airlines ha intrapreso una missione per stabilire un nuovo standard per il servizio clienti: consigli di viaggio personalizzati basati sulle informazioni del cliente fornite alla compagnia aerea.La compagnia aerea ha deciso di iniziare con una delle sue principali destinazioni di viaggio: le Hawaii.L'assistente personale Makana-chan, grazie alla tecnologia IBM Watson AI, fornisce consigli e informazioni dal momento in cui il cliente inizia a cercare un volo.Oltre l'80% degli utenti di Makana-chan lo consiglierebbe ad altri, segno che Japan Airlines ha trovato una formula di successo e di differenziazione in un affollato mercato dei viaggi.