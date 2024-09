Japan Airlines Co., Ltd.

Il cloud CIEL è diventato operativo a dicembre 2018. Da allora, Japan Airlines effettua l'upgrade del servizio due volte all'anno. In precedenza, il rilascio di un nuovo servizio e l'implementazione di tutti i suoi requisiti richiedeva molto tempo. Oggi, il cloud CIEL soddisfa le mutevoli esigenze dell'azienda con cicli semestrali.

Masahiko Obata, Hybrid Cloud Infrastructure Project Manager di JAL INFOTEC, afferma: "Adottare il concetto di un'infrastruttura di cloud ibrido che si evolve ogni semestre è quello che serve per realizzare la trasformazione digitale dell'intero JAL Group".

Anche il livello di automazione delle operazioni sul cloud CIEL/manager è migliorato costantemente. Obata ne descrive gli effetti positivi: "Gli ingegneri hanno notevolmente ridotto il tempo dedicato alle riunioni con gli utenti e alle operazioni ordinarie, concentrandosi sui loro compiti principali come la progettazione e lo sviluppo".

Oguma concorda. "Mentre il problema della carenza di risorse IT si fa sempre più acuto in tutto il settore, noi siamo in vantaggio nel promuovere un'infrastruttura self-service e automatizzata. Abbiamo gettato le basi per spostare gli ingegneri IT verso processi a monte come la pianificazione e lo sviluppo strategico".

Oshima conclude: "È troppo presto per giudicare con i numeri il rendimento di CIEL. Ma si registrano grandi progressi nel fornire la scelta delle infrastrutture agli utenti. Permette agli sviluppatori di nuovi servizi e applicazioni di scegliere l'infrastruttura a seconda della qualità, del costo o della consegna dei progetti".

In futuro JAL Group prevede di istituire un Centro di eccellenza per il cloud, per accelerare l'uso del multicloud in ogni settore, incluse operazioni, risorse umane, governance, sicurezza e infrastruttura di sistema. In tutto questo CIEL sosterrà da vicino lo sviluppo di servizi e applicazioni per i vari settori, supportando la realizzazione della JAL Vision.