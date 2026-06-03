Jaime Câmara, affiliato di Globo, riduce i costi e ottiene visibilità per alimentare la crescita digitale
Grupo Jaime Câmara, una delle principali filiali di Globo e una delle maggiori reti mediatiche regionali dell'America Latina, gestisce diverse emittenti TV, stazioni radio, giornali e piattaforme digitali. Come parte della sua trasformazione digitale, il gruppo ha iniziato a spostare i sistemi core verso il cloud—una mossa che ha segnato l'inizio di un più ampio percorso di modernizzazione. Ma questo cambiamento ha comportato un aumento dei costi e una crescente complessità. In assenza di chiara visibilità e responsabilità, la spesa per il cloud è diventata imprevedibile, mettendo a rischio sia i budget che le prestazioni. La sfida: creare una Strategia cloud sostenibile e Scalabile che allinei gli obiettivi IT e aziendali, evolvendo al contempo verso una governance più profonda, una responsabilità finanziaria e l'osservabilità delle applicazioni—gettando le basi per l'innovazione futura, comprese Esperienze basate su AI.
Per superare la complessità e l'aumento dei costi, Grupo Jaime Câmara ha stretto una partnership con IBM e il suo ecosistema per costruire un modello di governance cloud più intelligente. Il percorso è iniziato con IBM Turbonomic, ora parte della piattaforma Concert, che automatizzava la gestione delle Risorse e ottimizzava continuamente i workload per garantire le prestazioni delle applicazioni e controllare i costi. Con l'evoluzione delle esigenze di governance, IBM Cloudability® ha introdotto pratiche FinOps come il tagging e la reportistica standardizzati, migliorando la trasparenza finanziaria e la responsabilità tra le unità di business. Contemporaneamente, IBM Instana®, ora parte della piattaforma Concert, offriva osservabilità in tempo reale, permettendo ai team di ingegneria dei sistemi e Operazioni di monitorare i servizi critici e agire proattivamente su questioni di prestazioni. Supportato da IBM Business Partner TD SYNNEX e 4US Tecnologia, questo approccio integrato ha creato una base per operazioni Scalabili ed efficienti—posizionando l'Organizzazione per avanzare verso modelli di governance finanziaria più maturi e prepararsi a future innovazioni, incluse iniziative basato su AI.
I risultati parlano da soli. Grupo Jaime Câmara ha raggiunto una maggiore trasparenza dei costi, efficienza operativa e responsabilità finanziaria nei suoi ambienti cloud. Con IBM Turbonomic, i workload sono continuamente ottimizzati per prestazioni e costi, garantendo una riduzione stimata del 25–35% nelle spese infrastrutturali dopo il rightsize e l'ottimizzazione della capacità. IBM Cloudability ha introdotto pratiche FinOps e strategie di taggatura che hanno migliorato la visibilità per unità di business, riducendo le risorse cloud non identificate di circa il 20–30% e supportando un'allocazione dei costi più accurata. Nel frattempo, IBM Instana ha rafforzato le prestazioni e l'affidabilità dell'applicazione attraverso l'observability in tempo reale, migliorando la capacità dei team di Operations e ingegneria dei sistemi di rilevare e risolvere gli incidenti in modo più efficiente. Insieme, queste funzionalità hanno anche ridotto le richieste di capacità aggiuntiva di circa il 20–30%, permettendo un migliore utilizzo delle Risorse esistenti e stabilendo un modello di governance che scala con l'azienda—preparando al contempo l'Organizzazione all'innovazione di nuova generazione, inclusa l'AI.
Grupo Jaime Câmara è una delle più grandi reti mediatiche regionali del Brasile e una delle principali affiliate di Globo. Con sede nella regione Centro-Ovest, il gruppo gestisce undici stazioni televisive, nove stazioni radio e numerose giornali e piattaforme digitali. Fondata oltre sei decenni fa, raggiunge ogni giorno milioni di spettatori e lettori, offrendo notizie e intrattenimento affidabili su tutti i canali. Conosciuto per il suo impegno verso l'innovazione, il gruppo Continua a modernizzare le proprie operazioni per restare all'avanguardia in un landscape in rapida evoluzione.
4US Tecnologia è un'azienda IT brasiliana fondata nel 2020, specializzata in governance cloud, FinOps, cybersecurity e ottimizzazione delle infrastrutture. Con una posizione AI First, l'azienda utilizza gli agenti AI per migliorare le operazioni, la gestione finanziaria e la sicurezza dei clienti. In qualità di partner di IBM, Microsoft e Google, 4US accelera la trasformazione digitale in settori come servizi pubblici, retail e agrobusiness.
TD SYNNEX è un distributore IT leader a livello globale, nato nel 2021 dalla fusione di Tech Data e SYNNEX Corporation. Operando in oltre 100 paesi con più di 23.000 dipendenti, l'azienda offre soluzioni di Tecnologia end-to-end tra cloud, AI, sicurezza e gestione dei dati. In quanto più grande distributore globale a valore aggiunto di IBM e Red Hat, TD SYNNEX consente a partner e clienti di implementare soluzioni IBM su misura tramite il loro Embedded Solution Agreement (ESA). Inoltre, è l'esclusivo Global Training Provider di IBM, che offre certificazioni di livello mondiale e formazione tecnica per rafforzare le funzionalità dell'ecosistema.
Scopri come IBM Cloudability fornisce trasparenza finanziaria attraverso le pratiche FinOps e come IBM Instana offre observability basata su AI per decisioni più rapide e intelligenti. Insieme a IBM Turbonomic, queste soluzioni consentono l'ottimizzazione dei costi, la garanzia delle prestazioni e una governance scalabile in ambienti ibridi e multi-cloud.
© Copyright IBM Corporation, maggio 2026.
IBM, il logo IBM, IBM Cloudability, Instana e Turbonomic sono marchi di IBM Corp. registrati in molte giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.