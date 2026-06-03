I risultati parlano da soli. Grupo Jaime Câmara ha raggiunto una maggiore trasparenza dei costi, efficienza operativa e responsabilità finanziaria nei suoi ambienti cloud. Con IBM Turbonomic, i workload sono continuamente ottimizzati per prestazioni e costi, garantendo una riduzione stimata del 25–35% nelle spese infrastrutturali dopo il rightsize e l'ottimizzazione della capacità. IBM Cloudability ha introdotto pratiche FinOps e strategie di taggatura che hanno migliorato la visibilità per unità di business, riducendo le risorse cloud non identificate di circa il 20–30% e supportando un'allocazione dei costi più accurata. Nel frattempo, IBM Instana ha rafforzato le prestazioni e l'affidabilità dell'applicazione attraverso l'observability in tempo reale, migliorando la capacità dei team di Operations e ingegneria dei sistemi di rilevare e risolvere gli incidenti in modo più efficiente. Insieme, queste funzionalità hanno anche ridotto le richieste di capacità aggiuntiva di circa il 20–30%, permettendo un migliore utilizzo delle Risorse esistenti e stabilendo un modello di governance che scala con l'azienda—preparando al contempo l'Organizzazione all'innovazione di nuova generazione, inclusa l'AI.