“iTromsø, parte di Polaris Media Nord-Norge e uno dei principali quotidiani della Norvegia settentrionale, è entusiasta di lavorare con IBM per reimmaginare il modo in cui viene svolto il giornalismo tradizionale e supportare i giornalisti sfruttando la tecnologia IBM e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Il nostro obiettivo è stato identificare i punti chiave in cui l'AI potrebbe integrare il lavoro giornalistico.

Una delle tante sfide che i giornalisti devono affrontare oggi è decifrare gli aspetti degni di nota e rilevanti per i nostri lettori. Trascorriamo innumerevoli ore a ordinare e leggere documenti pubblici. Grazie alla tecnologia AI di IBM e all'AI generativa ora possiamo raccogliere rapidamente una lista di documenti messi in ordine di priorità, dove ciascun elemento è classificato da un modello che si basa sui feedback degli utenti, viene arricchito con insight specifici e riassunto in poche frasi.

Collaboriamo con IBM da marzo 2023 per utilizzare al meglio l'AI e trovare potenziali notizie nei dati pubblici relativi a storie di sviluppo edilizio e abitativo, al fine di supportare i nostri giornalisti, rendere il lavoro più efficiente e consentire loro di fornire un giornalismo ancora migliore.

I risultati sono impressionanti. Ora possiamo scoprire più storie, aumentare la visibilità delle questioni legate all'edilizia e allo sviluppo e assistere i nuovi giornalisti nel trovare rapidamente storie preziose. Questa ritrovata efficienza consente ai giornalisti esperti di concentrarsi sulla scrittura delle storie, sull'individuazione delle fonti e sul miglioramento della qualità complessiva dei reportage. Grazie all'aiuto dell'AI, anche casi apparentemente minori, come i cambi di indirizzo, possono trasformarsi in storie coinvolgenti".

Trond Haakensen

Editor in Chief

iTromsø di Polaris Media