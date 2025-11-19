Compagnia assicurativa

IBM WebSphere Application Server e il software IBM DB2 riducono drasticamente i costi aziendali e tecnologici
La compagnia assicurativa ha collaborato con IBM® Software Services for WebSphere® per la distribuzione del software IBM WebSphere con lo scopo di aggiornare e migliorare le prestazioni del sistema.
Storia di una sfida aziendale

Per garantire maggiore produttività e massima disponibilità, questa compagnia assicurativa desiderava aggiornare i propri sistemi.
Trasformazione

WebSphere Application Server è la piattaforma per il nostro sistema di nuova generazione e gestisce 26 ambienti diversi, ovvero l'80% o più delle nostre attività mission critical. Sono felice di dire che non abbiamo mai avuto problemi da quando lo abbiamo aggiornato.
Director of IT Insurance Company
Benefici

L'organizzazione ha risparmiato più di 1,6 milioni di dollari l'anno riducendo i costi di servizio e supporto, i requisiti amministrativi e le interruzioni del sistema.

 Componenti della soluzione Db2 per Z WebSphere Application Server IBM Services®
