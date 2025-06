La nuova soluzione implementata da Inspire è un assistente virtuale conversazionale AI creato con IBM® watsonx Assistant™, un prodotto che aiuta a creare agenti virtuali migliori per aumentare la produttività aziendale. Si basa su modelli linguistici di grandi dimensioni di Meta Llama 3, che l'azienda ha formato utilizzando IBM watsonx.ai™, uno studio AI di livello aziendale.

L'assistente virtuale è stato integrato nel portale aziendale interno, mettendolo a portata di mano dei dipendenti. Ora possono porre domande relative alle risorse umane in linguaggio naturale, ottenere supporto immediato e completare le attività. Ad esempio, un dipendente può dire all'assistente virtuale: "Voglio prendermi domani come ferie annuali." Dietro le quinte, i chatbot di AI conversazionale ricevono la richiesta, accedono ai sistemi HR necessari tramite le API ed effettuano la prenotazione in tempo reale.

Questo non solo fa risparmiare tempo, ma offre inoltre un'esperienza di alta qualità che contribuisce a renderlo un posto di lavoro più desiderabile. E, soprattutto, aiuta i professionisti delle risorse umane a concentrarsi sulle attività a valore aggiunto.

Ecco perché il portfolio di prodotti AI IBM watsonx® è la soluzione perfetta per le ambizioni di AI di Inspire di una soluzione su misura rapida ed efficiente per le risorse umane. Ora, l'azienda può scegliere i modelli aperti adatti e poi mettere a punto quanto necessario con watsonx.ai.

I dipendenti sono entusiasti della nuova AI conversazionale. L'azienda ha in programma di costruire sui forti risultati già raggiunti, tra cui la disponibilità dell'assistente virtuale in arabo e il miglioramento della sua precisione e delle sue prestazioni complessive. Inoltre, Inspire sta valutando la possibilità di passare dai modelli Meta Llama 3 a IBM Granite e di aggiungere i servizi speech to text e text to speech.