"In qualità di IBM Business Partner e di AWS Premier Tier Services Partner, una piattaforma aperta è fondamentale per le soluzioni che forniamo. IBM® watsonx.governance, realizzato per ambienti on-premise o per il servizio cloud che si utilizza, è progettato per rafforzare la capacità di un'organizzazione di mitigare i rischi, gestire i requisiti normativi e affrontare le questioni etiche per i modelli di AI generativa e di machine learning (ML). Queste funzionalità hanno un'importanza rilevante nel momento in cui adattiamo le nostre soluzioni per i nostri clienti startup e PMI".



Justin Copie

CEO

Innovative Solutions