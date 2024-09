"Siamo entusiasti dell'introduzione di watsonx.governance. Ci offre la gestione del ciclo di vita, il monitoraggio, la mitigazione del rischio e la conformità normativa sia per il machine learning che per l'AI generativa. IBM si differenzia per la tecnologia leader di mercato che promuove un'AI responsabile, che è parte integrante di Infosys Topaz, la nostra offerta AI-first".

Balakrishna D. R.

Executive Vice President

Global Head of AI and Industry Verticals

Infosys