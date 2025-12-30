Sbloccare l'innovazione AI a livello aziendale con Infosys Topaz™ e watsonx.governance, aiutando a garantire fiducia, conformità e velocità su larga scala
Infosys si impegna a plasmare un ecosistema di AI che scali in modo responsabile e offra un valore misurabile. Con l'AI diventata centrale sia nelle operazioni che nelle offerte dei clienti, Infosys ha visto un'opportunità strategica per rafforzare la governance ed elevare la propria agenda di innovazione.
Per sostenere questa visione, Infosys cercava di unificare la collaborazione interfunzionale, di semplificare la supervisione su un portfolio di caso d'uso diversificato e in espansione e di incorporare una gestione del rischio più intelligente. Con l'accelerazione dell'adozione, è cresciuta la necessità di processi scalabili che offrano visibilità in tempo reale della conformità, supportino valutazioni coerenti e semplifichino la gestione del ciclo di vita dell'AI a livello aziendale.
Per realizzare la loro visione di un'AI responsabile su larga scala, Infosys ha implementato un sistema di gestione dell'AI (AIMS), alimentato da Infosys Topaz e costruito con il toolkit IBM® watsonx.governance®. Infosys è stata una delle prime aziende di servizi IT ad essere riconosciuta a livello mondiale per la conformità alla normativa ISO 42001. L'AIMS valuta, approva e gestisce modelli di AI in linea con lo standard ISO 42001 per lo sviluppo e l'uso etico dei sistemi di AI, unendo workflow automatizzati, valutazioni dinamiche del rischio e supervisione centralizzata tra casi d'uso interni rivolti al cliente e di terze parti. Si integra perfettamente con i sistemi interni di Infosys, consentendo la segregazione dei casi d'uso per stakeholder e integrando la governance nelle prime fasi del ciclo di sviluppo tramite le approvazioni dell'AI Review Board (AIRB). La categorizzazione del rischio è automatizzata in linea con lo standard ISO 42001 e l'EU AI Act, con questionari di conformità precompilati che semplificano le valutazioni.
Con i loro AIMS, alimentati da Infosys Topaz Responsible AI e watsonx.governance, Infosys ha ridefinito il modo in cui l'AI è governata su larga scala, combinando automazione, agilità e rigore normativo in un unico framework aziendale. Il risultato è un modello di governance ad alte prestazioni che consente l'innovazione con fiducia, soddisfacendo le esigenze di un landscape AI in rapida evoluzione.
I principali risultati aziendali includono:
Istituzionalizzando il suo AIMS, Infosys ha stabilito un nuovo standard aziendale per la governance dell'AI (scalabile, trasparente e costruito per il futuro dell'AI responsabile) per massimizzare il ROI delle loro iniziative di AI. Con queste solide basi, Infosys e IBM stanno portando sul mercato questo modello di governance dimostrato, aiutando i clienti a implementare l'AI responsabile su larga scala attraverso l'esperienza di Infosys Topaz e il supporto di watsonx.governance.
Infosys è leader mondiale nei servizi digitali e nella consulenza di nuova generazione, consentendo ai clienti in 59 paesi di gestire la propria trasformazione digitale. Con oltre quarant'anni di esperienza nella gestione dei sistemi e del funzionamento di aziende globali, Infosys guida con competenza i clienti attraverso la loro trasformazione digitale basata sul cloud e sull'AI. Con Infosys Topaz, un'offerta AI-first per accelerare il valore aziendale per le imprese globali utilizzando l'AI generativa, Infosys aiuta ad amplificare il potenziale di esseri umani, imprese e comunità nel creare valore da innovazioni senza precedenti, efficienze pervasive e ecosistema connesso. Offre il vantaggio di oltre 12.000 asset, più di 150 modelli AI, 10 piattaforme AI gestite da specialisti AI e strateghi dei dati, e un approccio "responsible by design" senza compromessi su etica, fiducia, privacy, sicurezza e conformità normativa. Per maggiori informazioni, visita www.infosystopaz.com.
Scopri come Infosys Topaz e IBM watsonx.governance possono aiutare la tua organizzazione ad accelerare workflow di AI responsabili, trasparenti e spiegabili e scopri come iniziare con una demo live.
