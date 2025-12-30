Per realizzare la loro visione di un'AI responsabile su larga scala, Infosys ha implementato un sistema di gestione dell'AI (AIMS), alimentato da Infosys Topaz e costruito con il toolkit IBM® watsonx.governance®. Infosys è stata una delle prime aziende di servizi IT ad essere riconosciuta a livello mondiale per la conformità alla normativa ISO 42001. L'AIMS valuta, approva e gestisce modelli di AI in linea con lo standard ISO 42001 per lo sviluppo e l'uso etico dei sistemi di AI, unendo workflow automatizzati, valutazioni dinamiche del rischio e supervisione centralizzata tra casi d'uso interni rivolti al cliente e di terze parti. Si integra perfettamente con i sistemi interni di Infosys, consentendo la segregazione dei casi d'uso per stakeholder e integrando la governance nelle prime fasi del ciclo di sviluppo tramite le approvazioni dell'AI Review Board (AIRB). La categorizzazione del rischio è automatizzata in linea con lo standard ISO 42001 e l'EU AI Act, con questionari di conformità precompilati che semplificano le valutazioni.