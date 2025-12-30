AI su larga scala: Infosys si prepara per il futuro con IBM

Sbloccare l'innovazione AI a livello aziendale con Infosys Topaz™ e watsonx.governance, aiutando a garantire fiducia, conformità e velocità su larga scala

Creare le basi per una governance dell'AI scalabile e affidabile

Infosys si impegna a plasmare un ecosistema di AI che scali in modo responsabile e offra un valore misurabile. Con l'AI diventata centrale sia nelle operazioni che nelle offerte dei clienti, Infosys ha visto un'opportunità strategica per rafforzare la governance ed elevare la propria agenda di innovazione.

Per sostenere questa visione, Infosys cercava di unificare la collaborazione interfunzionale, di semplificare la supervisione su un portfolio di caso d'uso diversificato e in espansione e di incorporare una gestione del rischio più intelligente. Con l'accelerazione dell'adozione, è cresciuta la necessità di processi scalabili che offrano visibilità in tempo reale della conformità, supportino valutazioni coerenti e semplifichino la gestione del ciclo di vita dell'AI a livello aziendale.
150% miglioramento dell'efficienza operativa Zero tempi di inattività nelle operazioni di governance Oltre 2700 casi d'uso dell'AI governati su larga scala
Il nostro investimento in un framework centralizzato di governance dell'AI riguarda più della semplice gestione del rischio: si tratta di plasmare il futuro dell'AI responsabile a livello aziendale su larga scala. Con Infosys Topaz Responsible AI Suite e watsonx.governance, La governance dell'AI è un fattore strategico che ci aiuta a estrarre e massimizzare il ROI dalle nostre iniziative di AI.
Balakrishna D.R. EVP, Global Services Head, AI and Industry Verticals Infosys
Stabilire un framework pronto per il futuro per un'AI responsabile

Per realizzare la loro visione di un'AI responsabile su larga scala, Infosys ha implementato un sistema di gestione dell'AI (AIMS), alimentato da Infosys Topaz e costruito con il toolkit IBM® watsonx.governance®. Infosys è stata una delle prime aziende di servizi IT ad essere riconosciuta a livello mondiale per la conformità alla normativa ISO 42001. L'AIMS valuta, approva e gestisce modelli di AI in linea con lo standard ISO 42001 per lo sviluppo e l'uso etico dei sistemi di AI, unendo workflow automatizzati, valutazioni dinamiche del rischio e supervisione centralizzata tra casi d'uso interni rivolti al cliente e di terze parti. Si integra perfettamente con i sistemi interni di Infosys, consentendo la segregazione dei casi d'uso per stakeholder e integrando la governance nelle prime fasi del ciclo di sviluppo tramite le approvazioni dell'AI Review Board (AIRB). La categorizzazione del rischio è automatizzata in linea con lo standard ISO 42001 e l'EU AI Act, con questionari di conformità precompilati che semplificano le valutazioni.
La nostra partnership con Infosys è un forte esempio di come le organizzazioni possono sbloccare il pieno potenziale dell'AI responsabile. Combinando la profonda esperienza di Infosys nel settore con le tecnologie leader dell'AI e governance di IBM, abbiamo creato un modello che non solo supporta la conformità, ma pone anche le basi per un'innovazione scalabile e affidabile, permettendo a Infosys di offrire un valore ancora maggiore ai suoi clienti.
Gaurav Sharma Vicepresidente, IBM Service Partners IBM
Governance dell'AI scalabile, conforme ed efficiente

Con i loro AIMS, alimentati da Infosys Topaz Responsible AI e watsonx.governance, Infosys ha ridefinito il modo in cui l'AI è governata su larga scala, combinando automazione, agilità e rigore normativo in un unico framework aziendale. Il risultato è un modello di governance ad alte prestazioni che consente l'innovazione con fiducia, soddisfacendo le esigenze di un landscape AI in rapida evoluzione.

I principali risultati aziendali includono:

  • Governance su larga scala, con un numero sempre crescente di casi d'uso dell'AI elaborati attraverso le funzioni e le aree geografiche
  • Aumento del 150% dell'efficienza operativa, accelerando la velocità dei progetti di AI senza compromettere la supervisione
  • Elaborazione diretta per gli strumenti di AI a basso rischio e approvati, riducendo l'intervento manuale e accelerando il time to value
  • Operazioni sempre attive e senza tempi di inattività, che contribuiscono a garantire la conformità ininterrotta in tutta l'azienda
  • Allineamento normativo end-to-end, che soddisfa i requisiti degli standard ISO 42001, dell'EU AI Act e del National Institute of Standards and Technology (NIST) con rigore intrinseco
  • Visibilità e controllo in tempo reale, con dashboard e avvisi che monitorano proattivamente il comportamento e il rischio dei modelli AI

Istituzionalizzando il suo AIMS, Infosys ha stabilito un nuovo standard aziendale per la governance dell'AI (scalabile, trasparente e costruito per il futuro dell'AI responsabile) per massimizzare il ROI delle loro iniziative di AI. Con queste solide basi, Infosys e IBM stanno portando sul mercato questo modello di governance dimostrato, aiutando i clienti a implementare l'AI responsabile su larga scala attraverso l'esperienza di Infosys Topaz e il supporto di watsonx.governance.
L'AI responsabile non è solo una priorità: è un elemento distintivo strategico. Infosys Topaz e watsonx.governance ci aiutano a trasformare la governance in un driver di fiducia, resilienza e velocità, mentre scaliamo migliaia di casi d'uso dell'AI.
Balakrishna D.R. Executive Vice President, Global Services Head, AI and Industry Verticals Infosys
La nostra partnership go-to-market con Infosys è un'alleanza strategica pensata per accelerare l'adozione di un'AI responsabile su larga scala. Unendo la nostra profonda esperienza nel settore e le nostre funzionalità differenziate, consentiamo ai clienti di trasformarsi con sicurezza con AI di livello aziendale, promuovendo innovazione, resilienza e risultati aziendali misurabili.
Soumitra Limaye Director, Worldwide Ecosystem Engineering Leader, Client Engineering IBM
Informazioni su Infosys

Infosys è leader mondiale nei servizi digitali e nella consulenza di nuova generazione, consentendo ai clienti in 59 paesi di gestire la propria trasformazione digitale. Con oltre quarant'anni di esperienza nella gestione dei sistemi e del funzionamento di aziende globali, Infosys guida con competenza i clienti attraverso la loro trasformazione digitale basata sul cloud e sull'AI. Con Infosys Topaz, un'offerta AI-first per accelerare il valore aziendale per le imprese globali utilizzando l'AI generativa, Infosys aiuta ad amplificare il potenziale di esseri umani, imprese e comunità nel creare valore da innovazioni senza precedenti, efficienze pervasive e ecosistema connesso. Offre il vantaggio di oltre 12.000 asset, più di 150 modelli AI, 10 piattaforme AI gestite da specialisti AI e strateghi dei dati, e un approccio "responsible by design" senza compromessi su etica, fiducia, privacy, sicurezza e conformità normativa. Per maggiori informazioni, visita www.infosystopaz.com.

