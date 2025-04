Attraverso una pianificazione e un'analisi meticolose, che hanno comportato la creazione di mappature dettagliate, il riconoscimento dei potenziali miglioramenti e l'individuazione delle modifiche essenziali necessarie all'interno dell'interfaccia utente, il team Dialexa ha gettato le basi per la realizzazione di un prodotto solido e scalabile. Affrontando problematiche chiave come il miglioramento dell'esperienza e il miglioramento dell'efficienza complessiva del prodotto durante queste fasi iniziali, gli sforzi del team sono culminati in un prodotto che ha migliorato significativamente il Net Promoter Score (NPS) del cliente.

Migliorare il panorama tecnologico di un segmento di mercato per fornire uno strumento più funzionale e scalabile è una combinazione vincente in qualsiasi settore. In questo caso, Dialexa ha ridefinito il panorama tecnologico.

L'API è attualmente in piena operatività e offre più utenti e un'interfaccia semplificata e senza stress che semplifica la raccolta fondi. Il punto di forza della piattaforma risiede nel consentire una maggiore crescita, un migliore coinvolgimento e un formato ottimizzato che semplifica il processo di raccolta di fondi sia per i clienti che per i consumatori.

Oltre ai progressi tecnologici all'avanguardia, il momento saliente del progetto è stato il successo della partnership tra il team Dialexa e iDonate. All'inizio del progetto alcuni stakeholder erano scettici riguardo alla collaborazione e si chiedevano se Dialexa potesse ottenere il risultato desiderato. Tuttavia, confidando nelle proprie conoscenze e nel processo iterativo, il team Dialexa ha superato queste aspettative, fornendo una piattaforma degna della missione di iDonate.