Trasformare l'HR People Analytics con gli agenti di business intelligence generativa

Nel cuore di IBM, il reparto Risorse Umane affronta una sfida: scalare una cultura basata sui dati in tutta l'azienda.

L'organizzazione HR di IBM aveva già gettato solide basi per l'analisi delle persone. I dati sono stati consolidati in un lakehouse e le dashboard self-service sono state distribuite agli utenti autorizzati in tutta l'azienda. L'adozione è poi cresciuta costantemente, oltre il 20% ogni anno, via via che gli IBMer si sentivano sempre più a proprio agio nell'usare i report di Business Intelligence (BI) per accedere ai dati sul personale. Tuttavia, questa crescita ha introdotto una nuova sfida.

Con l’espansione dell’uso oltre agli analisti HR, coinvolgendo dirigenti, manager e altri utenti non tecnici, è diventato chiaro che le sole dashboard non fossero sufficienti. Questi utenti non lavoravano quotidianamente con i dati dell'HR. Non sempre sapevano quali filtri applicare, come venivano definite le metriche o quale dashboard aprire per quale domanda. Le questioni relative alla forza lavoro raramente sono unidimensionali; sono contestuali e ricche di sfumature e spesso richiedono più dati per essere interpretate.

I team HR dedicano ancora tempo prezioso a interpretare i dati per gli altri, mentre i leader faticano a navigare nelle dashboard complesse. L'esigenza è chiara: rendere i dati della forza lavoro accessibili, intuitivi, interattivi e integrati nei workflow quotidiani, senza dipendere eccessivamente dagli analisti. Senza questo cambiamento, IBM rischia di rallentare i workflow, sia a causa di inefficienze operative che di un processo decisionale meno informato.