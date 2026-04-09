Trasformare l'HR People Analytics con gli agenti di business intelligence generativa

Come l’HR di IBM intende scalare il People Analytics adottando watsonx BI
Nel cuore di IBM, il reparto Risorse Umane affronta una sfida: scalare una cultura basata sui dati in tutta l'azienda.
L'organizzazione HR di IBM aveva già gettato solide basi per l'analisi delle persone. I dati sono stati consolidati in un lakehouse e le dashboard self-service sono state distribuite agli utenti autorizzati in tutta l'azienda. L'adozione è poi cresciuta costantemente, oltre il 20% ogni anno, via via che gli IBMer si sentivano sempre più a proprio agio nell'usare i report di Business Intelligence (BI) per accedere ai dati sul personale. Tuttavia, questa crescita ha introdotto una nuova sfida.
Con l’espansione dell’uso oltre agli analisti HR, coinvolgendo dirigenti, manager e altri utenti non tecnici, è diventato chiaro che le sole dashboard non fossero sufficienti. Questi utenti non lavoravano quotidianamente con i dati dell'HR. Non sempre sapevano quali filtri applicare, come venivano definite le metriche o quale dashboard aprire per quale domanda. Le questioni relative alla forza lavoro raramente sono unidimensionali; sono contestuali e ricche di sfumature e spesso richiedono più dati per essere interpretate.
I team HR dedicano ancora tempo prezioso a interpretare i dati per gli altri, mentre i leader faticano a navigare nelle dashboard complesse. L'esigenza è chiara: rendere i dati della forza lavoro accessibili, intuitivi, interattivi e integrati nei workflow quotidiani, senza dipendere eccessivamente dagli analisti. Senza questo cambiamento, IBM rischia di rallentare i workflow, sia a causa di inefficienze operative che di un processo decisionale meno informato.
Il progetto pilota è iniziato nel terzo trimestre del 2025 e ha raggiunto un tasso di accuratezza dell'89,26% su un campione di domande inviate dagli utenti, offrendo all'organizzazione grande fiducia nella qualità dell'analytics. Grazie a ragionamenti trasparenti e a una chiara disambiguazione, gli utenti potevano comprendere come ogni risposta veniva generata e perfezionare le proprie domande, aumentando così la fiducia negli output del sistema.
I primi utenti aziendali segnalano una riduzione del tempo di risposta ai dati sintetici sui talenti, passando da giorni a minuti, grazie all’interfaccia conversazionale intuitiva per l’accesso ai dati, senza la complessità degli strumenti di BI tradizionali e statici.
IBM ha iniziato a trasformare il suo approccio alla business intelligence e all'analytics adottando watsonx BI in un progetto pilota. watsonx BI offre agenti di business intelligence generativa (GenBI) in grado di sbloccare il valore dei dati. Grazie alla sua interfaccia conversazionale, leader e manager aziendali potevano semplicemente porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte spiegabili.
Alla base di watsonx BI c'è la sua architettura: uno strato semantico governato che incorpora la logica HR definendo metriche, filtri, popolazioni e contesto aziendale per offrire analisi coerenti e spiegabili, allineate alla struttura di governance dei dati dell'organizzazione. Un catalogo di metriche centralizzato e arricchito con l’AI funge da singola fonte affidabile, eliminando i calcoli ad hoc e consentendo un accesso sicuro ai dati in tutta l’azienda.
Altrettanto importante, watsonx BI ha utilizzato gli investimenti precedenti di IBM: i dati già presenti nel lakehouse aziendale e i framework di reporting esistenti, come Cognos, sono stati riutilizzati in modo ottimale, riducendo la duplicazione e accelerando l’adozione. Questo ha permesso la continuità tra gli strumenti, trasformando l'infrastruttura di base in un facilitatore strategico un'analisi scalabile del personale.
watsonx BI accelera la business intelligence con un'AI che mostra il suo lavoro, così da poter capire il "perché" dietro il "cosa". Fornisce un percorso chiaro e logico dalla domanda alla spiegazione, mostrando come interpreta la query, includendo le fonti dati consultate, le colonne utilizzate, i filtri applicati e persino l'intera SQL query eseguita.
I risultati dei primi 6 mesi di utilizzo sono promettenti: i leader aziendali non devono più aspettare giorni per i report e ottengono risposte rapidamente. I team HR dedicano meno tempo a gestire richieste di dati ripetitive e più tempo alla consulenza strategica. Infine, l'analytics del personale migliora la produttività poiché watsonx BI automatizza l'arricchimento e le spiegazioni seguono una logica di business governata.
Il nostro progetto pilota di people analytics con watsonx BI ha innescato un cambiamento nel modo in cui IBM esplora nuovi modi per approcciare i dati sul personale. I primi utenti IBM possono ora ottenere rapidamente i dati, grazie alla preparazione automatizzata. Ad esempio, i leader possono richiedere confronti sulla distribuzione delle competenze critiche tra le diverse unità di business e aree geografiche e ricevere risposte contestualizzate. Questo approccio trasformativo non è specifico delle risorse umane e potrà essere applicato in futuro ad altri settori. Ecco perché:
Diventando il proprio cliente zero, IBM conferma che la business intelligence generativa governata può servire i workflow aziendali, non solo come strumento, ma anche come un nuovo modo di pensare attraverso i dati. Il percorso di IBM nell’HR con il progetto pilota watsonx BI non è solo una storia di successo: è un modello per il futuro dell’analisi aziendale.
IBM è una società multinazionale di tecnologia con una ricca storia che risale al 1911. Serve una vasta gamma di clienti a livello globale, offrendo un'ampia varietà di prodotti e servizi nei settori del cloud computing, dell'AI, data analytics e della consulenza. IBM è riconosciuta per il suo impegno verso l'innovazione, con una particolare attenzione alla ricerca e allo sviluppo. La forza lavoro dell'azienda è composta da professionisti di talento, che contribuiscono all'elevato fatturato dell'azienda e alla sua influenza nel settore tecnologico.
© Copyright IBM Corporation. Marzo 2026.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.