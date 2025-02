IBM Chief Data Office - Databand

I dati possono essere una fonte di vantaggio strategico per qualsiasi azienda, ma solo se si riesce a sbloccare il loro pieno potenziale. Il paradosso è semplice: una maggiore complessità dei dati porta a una minore visibilità, e questo rende difficile fornire valore dai dati su larga scala.

Per l'IBM Chief Data Office (CDO), ottenere valore dai dati è essenziale. I dati sono il carburante del lavoro di IBM necessario per diventare un'azienda più produttiva, e il fulcro di questa strategia è l'integrazione dei dati da varie fonti per fornire insight attraverso le pipeline di dati. Una pipeline di dati è una sequenza di operazioni che estrae, trasforma e carica i dati da diverse fonti in un data warehouse o in un data lake affinché vengano sottoposti ad analisi, fornendo coerenza ed efficienza dei dati.

Per il team del CDO, responsabile della gestione e della manutenzione delle quasi 4.000 pipeline di dati dell'azienda, il tradizionale approccio alla gestione dello stato di salute delle pipeline era complicato e richiedeva molto tempo. Questo comportava infatti attività manuali di monitoraggio e risoluzione dei problemi, che richiedevano una notevole quantità di tempo ed erano soggetti a errori umani. "Gestire lo stato di salute di tutte le nostre pipeline estremamente voluminose era una sfida notevole, soprattutto quando i team utilizzavano prodotti diversi", spiega Ashley Delport, senior engineering manager per il CDO. "Avevamo bisogno di una soluzione in grado di monitorare continuamente lo stato di salute dei dati, identificare e risolvere in modo proattivo problemi come dati mancanti e avvisare i nostri team in caso di impatto sul servizio."

Il team aveva bisogno di qualcosa di più efficiente ed efficace man mano che continuava scalare le pipeline di dati per trovare insight aziendali e caso d'uso dell'AI. Volevano una soluzione innovativa che offrisse visibilità in tempo reale sulle prestazioni della pipeline, monitoraggio automatizzato e collaborazione migliorata. Soprattutto, il team non voleva perdere la fiducia che si era guadagnato con decine di migliaia di utenti che si affidavano a loro per ottenere dati accurati, tempestivi e di alta qualità per gestire le loro attività.