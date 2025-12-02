Amazon Web Services (AWS) China è l'operazione cinese di AWS. Leader globale nel cloud computing, serve una vasta base di clienti, inclusi imprese, startup, istituzioni educative, governo e organizzazioni non profit. AWS ha iniziato a operare in Cina nel 2013, offrendo servizi cloud attraverso due regioni completamente conformi: Pechino, gestita da Sinnet, e Ningxia, gestita da Ningxia Western Cloud Data (NWCD). Ha ampliato la sua infrastruttura per includere un laboratorio di AI a Shanghai, in Cina, e laboratori IoT a Shenzhen, in Cina, e a Taipei, a Taiwan. Fornendo le stesse API, kit di sviluppo software (SDK) e standard di sicurezza delle sue regioni globali, AWS China garantisce un'esperienza cloud coerente e adattata alle normative locali.