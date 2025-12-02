IBM e AWS favoriscono la crescita globale con AI e cloud

Le imprese accelerano l'espansione internazionale attraverso soluzioni IBM e AWS per rafforzare la localizzazione, la supply chain e il coinvolgimento del cliente

Le imprese cercano una presenza globale più forte

Man mano che le imprese si espandono nei mercati internazionali, stanno passando dal semplice esportare prodotti alla costruzione di catene del valore globali end-to-end. Per realizzare questa visione, si stanno evolvendo per includere ricerca e sviluppo, progettazione, produzione, vendite e assistenza. Mentre implementano nuovi processi, le organizzazioni si concentrano su quattro priorità strategiche:

  • Adattarsi ai mercati locali: sviluppare insight più profondi sulle culture regionali e sui comportamenti dei clienti per creare offerte che risuonino e costruire una forte presenza di marca locale
  • Costruire supply chain efficienti: stabilire modelli logistici sostenibili, agili ed economici che possano scalare oltre i confini garantendo al contempo la resilienza
  • Garantire un coinvolgimento impeccabile del cliente: fornire supporto multilingue 24×7 ed esperienze coerenti per rafforzare la fiducia e la lealtà in tutto il mondo
  • Creare basi tecnologiche unificate: implementazione di architetture IT flessibili che integrano le operazioni globali, semplificano i processi e consentono una crescita digital-first.

Allineandosi a queste priorità, le aziende stanno ponendo le basi per un successo internazionale a lungo termine, con maggiore agilità, centralità del cliente ed eccellenza operativa.
Le strategie digital-first favoriscono la localizzazione su scala globale

Per accelerare l'espansione globale, le imprese stanno adottando una strategia "3 + 1", con l'AI e l'architettura cloud al centro. Questo approccio fornisce alle organizzazioni la capacità di stabilire connessioni di mercato più profonde, rafforzare la resilienza della supply chain, aumentare il coinvolgimento del cliente e operare su piattaforme di tecnologia unificate. Integrando i seguenti principi nelle loro catene del valore, le aziende si posizionano per "uscire, restare saldi e andare lontano" nei mercati internazionali.

  1. Localizzazione del marketing: costruire una presenza autentica del marchio e allineare i contenuti alle culture regionali e alle esigenze dei clienti
  2. Localizzazione della supply chain: ottimizzare la logistica, l'immagazzinamento e la gestione dell'inventario per offrire efficienza e agilità oltre i confini nazionali.
  3. Localizzazione del servizio post-vendita: creazione di funzionalità di coinvolgimento dei clienti coerenti, multilingue, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 basate su piattaforme digitali
  4. Architettura IT globale unificata ("+1"): integrando operazioni globali con esecuzione locale attraverso fondamenti tecnologici flessibili e scalabili
Le imprese sbloccano un impatto globale misurabile

L'adozione di questa strategia digital-first "3 + 1" sta già producendo risultati significativi per le aziende di diversi settori:

  • Un'azienda di veicoli a nuova energia ha ridotto i tempi di risposta del servizio da 2 settimane a un solo giorno applicando un'analisi dei feedback dei clienti basato su AI.
  • Un'azienda chimica globale ha implementato una torre di controllo della supply chain basata sull'AI, riducendo la conferma del rischio da 3 giorni a 1 ora e il tempo di risoluzione da 1 giorno a soli 10 minuti.
  • Un'azienda di tecnologia logistica ha migliorato la gestione della supply chain all'estero con AWS cloud, accelerando il rilascio delle applicazioni e migliorando di 10 volte i tassi di ispezione e campionamento della qualità.
  • Una banca multinazionale ha aumentato l'efficienza della consulenza transfrontaliera del 60% grazie alle capacità multilingue di IBM® watsonx.
  • Un fornitore di contact center in Cina ha ridotto i tempi di creazione delle conoscenze del 70% utilizzando l'AI generativa di AWS, consentendo una risposta più rapida ai servizi globali.
  • Un gruppo commerciale internazionale ha modernizzato il proprio sistema di marketing all'estero su AWS cloud con l'approccio di design ibrido di IBM, riducendo i tempi di risposta alle transazioni del 50%.

Nel complesso, questi risultati dimostrano come le aziende possano crescere rapidamente, operare senza problemi in tutte le regioni e offrire esperienze del cliente eccezionali in tutto il mondo. Con IBM e AWS come partner strategici, le organizzazioni stanno accelerando la crescita, la resilienza e la competitività a lungo termine nei mercati globali.
Informazioni su Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) China è l'operazione cinese di AWS. Leader globale nel cloud computing, serve una vasta base di clienti, inclusi imprese, startup, istituzioni educative, governo e organizzazioni non profit. AWS ha iniziato a operare in Cina nel 2013, offrendo servizi cloud attraverso due regioni completamente conformi: Pechino, gestita da Sinnet, e Ningxia, gestita da Ningxia Western Cloud Data (NWCD). Ha ampliato la sua infrastruttura per includere un laboratorio di AI a Shanghai, in Cina, e laboratori IoT a Shenzhen, in Cina, e a Taipei, a Taiwan. Fornendo le stesse API, kit di sviluppo software (SDK) e standard di sicurezza delle sue regioni globali, AWS China garantisce un'esperienza cloud coerente e adattata alle normative locali.

