Le imprese accelerano l'espansione internazionale attraverso soluzioni IBM e AWS per rafforzare la localizzazione, la supply chain e il coinvolgimento del cliente
Man mano che le imprese si espandono nei mercati internazionali, stanno passando dal semplice esportare prodotti alla costruzione di catene del valore globali end-to-end. Per realizzare questa visione, si stanno evolvendo per includere ricerca e sviluppo, progettazione, produzione, vendite e assistenza. Mentre implementano nuovi processi, le organizzazioni si concentrano su quattro priorità strategiche:
Allineandosi a queste priorità, le aziende stanno ponendo le basi per un successo internazionale a lungo termine, con maggiore agilità, centralità del cliente ed eccellenza operativa.
Per accelerare l'espansione globale, le imprese stanno adottando una strategia "3 + 1", con l'AI e l'architettura cloud al centro. Questo approccio fornisce alle organizzazioni la capacità di stabilire connessioni di mercato più profonde, rafforzare la resilienza della supply chain, aumentare il coinvolgimento del cliente e operare su piattaforme di tecnologia unificate. Integrando i seguenti principi nelle loro catene del valore, le aziende si posizionano per "uscire, restare saldi e andare lontano" nei mercati internazionali.
L'adozione di questa strategia digital-first "3 + 1" sta già producendo risultati significativi per le aziende di diversi settori:
Nel complesso, questi risultati dimostrano come le aziende possano crescere rapidamente, operare senza problemi in tutte le regioni e offrire esperienze del cliente eccezionali in tutto il mondo. Con IBM e AWS come partner strategici, le organizzazioni stanno accelerando la crescita, la resilienza e la competitività a lungo termine nei mercati globali.
Amazon Web Services (AWS) China è l'operazione cinese di AWS. Leader globale nel cloud computing, serve una vasta base di clienti, inclusi imprese, startup, istituzioni educative, governo e organizzazioni non profit. AWS ha iniziato a operare in Cina nel 2013, offrendo servizi cloud attraverso due regioni completamente conformi: Pechino, gestita da Sinnet, e Ningxia, gestita da Ningxia Western Cloud Data (NWCD). Ha ampliato la sua infrastruttura per includere un laboratorio di AI a Shanghai, in Cina, e laboratori IoT a Shenzhen, in Cina, e a Taipei, a Taiwan. Fornendo le stesse API, kit di sviluppo software (SDK) e standard di sicurezza delle sue regioni globali, AWS China garantisce un'esperienza cloud coerente e adattata alle normative locali.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM e IBM watsonx sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.