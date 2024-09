Croatian Pensions Insurance Institute (HZMO)

Sterling B2B Integrator è uno strumento di collaborazione business-to-business che ha contribuito all'integrazione dei processi aziendali di HZMO e delle istituzioni partner all'interno e all'esterno della Croazia. La soluzione è stata implementata con un adattatore per IBM Sterling Connect:Direct, uno strumento utilizzato da molte delle principali banche e istituzioni finanziarie per trasferimenti di file point-to-point estremamente sicuri, automatizzando lo scambio di dati tra applicazioni mission-critical.



TIS Group, fornitore leader di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Croazia, è stato il partner preferito nell'implementazione della soluzione. Grković-Hrabar afferma: "Utilizziamo Sterling Connect:Direct da circa cinque anni e la nostra esperienza è stata molto positiva. Questo per noi è stato un motivo che ci ha sicuramente spinto a scegliere Sterling e TIS per svolgere il lavoro." Grazie alla collaborazione su altri progetti, per le aziende HZMO si è dimostrata fidata e affidabile.



Prima dell'implementazione, sono state eseguite le basi per creare i processi aziendali che descrivono i flussi di dati e un database con una directory di parametri fondamentali necessari per trasmettere tali dati, come i nomi delle istituzioni, il tipo di trasmissione e il programma di trasmissione. Sterling B2B Integrator è stato installato su un server della rete HZMO e i dipendenti IT di HZMO sono stati formati sull'utilizzo del software in modo da poter eseguire in futuro i nuovi processi.



Dopo una prima fase pilota di proof-of-concept, è stato stabilito il primo collegamento con il paese confinante nonché ex membro dell'ex Jugoslavia, la Slovenia. Lo scambio automatizzato di dati ha aiutato l'istituto pensionistico sloveno a gestire le pensioni del contingente croato residente nel Paese.



I collegamenti con altri istituti finanziari continuano a essere implementati in più fasi. Con le due trasmissioni automatizzate in azione, i dati vengono trasmessi attraverso Sterling B2B Integrator giornalmente e più volte al mese.