The Hub Power Company Limited

Nel 2018, Hubco si è rivolta a Systech, business partner IBM specializzato in soluzioni di gestione degli asset, per integrare e aggiornare i suoi software e sistemi IT critici.

L'impegno consisteva in quattro progetti:

Migrazione del database aziendale da un Microsoft SQL Server a un Oracle Database

Aggiornamento del software Maximo Asset Management 7.1 esistente, passando a Maximo for Oil and Gas 7.6

Implementazione di moduli HSE aggiuntivi

Integrazione delle tecnologie con il sistema Oracle Financial tramite il componente aggiuntivo Maximo Enterprise Adaptor

Con la tecnologia Maximo for Oil and Gas, Hubco ottiene le applicazioni di cui ha bisogno per supportare i processi specializzati HSE, oltre alle procedure settoriali migliori per migliorare la produttività, l'efficienza e la sicurezza delle sue risorse critiche. “Rispetto alla versione 7.1, esistono diverse nuove funzionalità in Maximo 7.6 che sono vantaggiose per Hubco”, afferma Shams Ladak, Director of Asset Management di Systech.



Durante il progetto, Systech ha condotto corsi di formazione gestionale per dimostrare le nuove funzionalità di Maximo 7.6. Ha inoltre formato utenti e amministratori sulle nuove applicazioni Maximo. Systech ha lavorato fianco a fianco con IBM per superare le sfide legate all'integrazione del sistema e alla conversione del database.

“Systech ha lavorato a stretto contatto con noi per trovare soluzioni e risolvere problemi”, afferma Abid Ali, Planning Manager di Hubco. “Hanno lavorato in maniera eccezionale su questo progetto. Non abbiamo mai riscontrato mancanza di esperienza in nessun settore, e anche il supporto di IBM è stato eccellente”.

Oggi, tutti i sistemi sono attivi e integrati. Systech continua a fornire supporto tecnico e a valutare nuove tecnologie per le future iniziative di Hubco.