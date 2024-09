HM Health Solutions

I clienti di HMHS devono destreggiarsi in un panorama di esigenze dei consumatori e requisiti normativi in continua evoluzione, il che rende fondamentale per HMHS adattare continuamente le applicazioni e le soluzioni che fornisce loro. L'agilità di sviluppo e implementazione è fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo e per offrire ai propri clienti la proposta di valore dell'azienda. Tuttavia, alcuni processi operativi ne hanno ostacolato gli sforzi.​



"Quando un cliente chiede qualcosa, lo vuole in quel momento. Non vogliono sentirsi dire che avremo la loro soluzione pronta il prossimo trimestre. Avevamo bisogno di semplificare le nostre versioni sviluppando un ambiente di sviluppo agile," afferma Marc Rohrer, IT Infrastructure Engineer presso HMHS. "In realtà, ogni volta che un team applicativo aveva bisogno di una modifica di configurazione di routine, ad esempio, doveva inviare un ticket al mio team attraverso un sistema di ticketing manuale. Avevamo anche processi di scripting batch. Ci è voluto molto tempo per creare e implementare eventuali modifiche o nuove soluzioni, e anche l'errore umano è stato un fattore significativo."​