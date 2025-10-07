La partnership tra HEINEKEN e IBM risale al 2013, e si è evoluta secondo direttrici fondamentali, gestendo con successo anche miglioramenti fondamentali per massimizzare le efficienze. Le aziende hanno collaborato per adottare un metodo di lavoro Agile DevOps presso l'organizzazione organizzazione Digital & Technology di HEINEKEN, compresa la creazione di un framework di servizi e distribuzione "Polaris" a prova di futuro.

Nell'ambito del programma Digital Backbone, le due società hanno anche collaborato per sviluppare un panorama IT modulare fondato sul cloud ibrido. Insieme, hanno creato un core SAP S/4HANA globale snello ed efficace sul cloud Microsoft Azure. L'hanno inoltre integrato con le migliori piattaforme aziendali e un data lake per migliorare ulteriormente le funzionalità di analytics e insight basati sui dati. Hanno sviluppato congiuntamente una serie di automazioni utilizzando Terraform e Red Hat® Ansible® per accelerare i processi chiave, tra cui la preconfigurazione del sistema operativo, il provisioning dell'hardware e delle macchine virtuali, il rafforzamento della sicurezza, la preconfigurazione SAP, e l'installazione e il ripristino di SAP S/4HANA.

HEINEKEN ha collaborato con IBM Consulting® e altri partner tecnologici per costruire e fornire una nuova dorsale digitale, che è stata attivata in tre operazioni in Ruanda, Egitto e Serbia nel 2024 dopo un pilota coronato da successo.

Il percorso di trasformazione dei dati è stato un'altra attività di grande importanza, a cominciare dallo sviluppo di mappe progettuali di gestione dei dati per armonizzare le operazioni tra diverse società operative (OPCO) e rafforzare la governance dei dati, l'architettura e il data lineage, rendendo i dati più accessibili e affidabili. La partnership ha inoltre creato una piattaforma di analytics self-service su Azure Data Lake, che consente agli utenti business di accedere a insight e funzionalità avanzate.

Il team ha fornito una gamma di servizi di dati, tra cui la creazione di pipeline di data ingestion, architettura tecnica e competenze ingegneristiche. IBM ha fornito inoltre assistenza per la formazione, la gestione del cambiamento e l'ottimizzazione dei processi. HEINEKEN sta inoltre trasferendo le proprie operazioni sui dati dai tradizionali DataOps alle operazioni IT basate su AI (AIOps).

Il percorso di trasformazione dei dati ha portato allo sviluppo di un hub metadati centralizzato, che fornisce un repository di metadati unificato e supporta il processo decisionale. L'hub è stato progettato con un approccio basato sulla persona utente, che personalizza gli insight per i diversi stakeholder. Inoltre, IBM ha guidato un'iniziativa globale di migrazione dei dati su larga scala per HEINEKEN, garantendo una transizione senza interruzioni mantenendo l'integrità dei dati.

HEINEKEN collabora da molti anni con IBM per integrare l'automazione e l'AI nelle proprie operazioni digitali, e recentemente ha iniziato a usare IBM® Consulting Advantage per configurare assistenti AI capaci di fornire svariati servizi. In collaborazione con Microsoft, il team ha supportato HEINEKEN nella trasformazione del suo chatbot intelligente, Hoppy, da un'applicazione low-code a un'applicazione pro-code, con una serie di integrazioni.