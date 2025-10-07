La metamorfosi di HEINEKEN in impresa digitale e pronta per il futuro
HEINEKEN, produttore di birra di fama mondiale con oltre 300 marchi diversi e presente in oltre 190 paesi, ha sempre dato priorità al rendere "a prova di futuro" la propria roadmap strategica. Ispirata da questa visione lungimirante, HEINEKEN, nel 2021, ha presentato la sua strategia Evergreen, legata alla crescita sostenibile, all'innovazione digitale e alla resilienza a lungo termine.
Al centro di questa strategia, un'ambizione audace: diventare il produttore di birra più connesso al mondo. Riconoscendo che questa aspirazione poteva essere realizzata solo attraverso una maggiore digitalizzazione, HEINEKEN ha deciso di trasformare digitalmente il proprio front-end modernizzando e semplificando il backend.
Per creare una solida "spina dorsale digitale", HEINEKEN ha intrapreso un percorso di trasformazione digitale integrale, concentrandosi sulla digitalizzazione del percorso verso i consumatori, liberando il valore dei dati, semplificando e automatizzando i processi aziendali end-to-end e costruendo un landscape sicuro e moderno. Nell'ambito di questa iniziativa, HEINEKEN ha cercato di sistemare un panorama tecnologico frammentato e creare un landscape «debolmente associato e strettamente integrato» - con un core digitale snello e con piattaforme aziendali standardizzate basate sul cloud.
La partnership tra HEINEKEN e IBM risale al 2013, e si è evoluta secondo direttrici fondamentali, gestendo con successo anche miglioramenti fondamentali per massimizzare le efficienze. Le aziende hanno collaborato per adottare un metodo di lavoro Agile DevOps presso l'organizzazione organizzazione Digital & Technology di HEINEKEN, compresa la creazione di un framework di servizi e distribuzione "Polaris" a prova di futuro.
Nell'ambito del programma Digital Backbone, le due società hanno anche collaborato per sviluppare un panorama IT modulare fondato sul cloud ibrido. Insieme, hanno creato un core SAP S/4HANA globale snello ed efficace sul cloud Microsoft Azure. L'hanno inoltre integrato con le migliori piattaforme aziendali e un data lake per migliorare ulteriormente le funzionalità di analytics e insight basati sui dati. Hanno sviluppato congiuntamente una serie di automazioni utilizzando Terraform e Red Hat® Ansible® per accelerare i processi chiave, tra cui la preconfigurazione del sistema operativo, il provisioning dell'hardware e delle macchine virtuali, il rafforzamento della sicurezza, la preconfigurazione SAP, e l'installazione e il ripristino di SAP S/4HANA.
HEINEKEN ha collaborato con IBM Consulting® e altri partner tecnologici per costruire e fornire una nuova dorsale digitale, che è stata attivata in tre operazioni in Ruanda, Egitto e Serbia nel 2024 dopo un pilota coronato da successo.
Il percorso di trasformazione dei dati è stato un'altra attività di grande importanza, a cominciare dallo sviluppo di mappe progettuali di gestione dei dati per armonizzare le operazioni tra diverse società operative (OPCO) e rafforzare la governance dei dati, l'architettura e il data lineage, rendendo i dati più accessibili e affidabili. La partnership ha inoltre creato una piattaforma di analytics self-service su Azure Data Lake, che consente agli utenti business di accedere a insight e funzionalità avanzate.
Il team ha fornito una gamma di servizi di dati, tra cui la creazione di pipeline di data ingestion, architettura tecnica e competenze ingegneristiche. IBM ha fornito inoltre assistenza per la formazione, la gestione del cambiamento e l'ottimizzazione dei processi. HEINEKEN sta inoltre trasferendo le proprie operazioni sui dati dai tradizionali DataOps alle operazioni IT basate su AI (AIOps).
Il percorso di trasformazione dei dati ha portato allo sviluppo di un hub metadati centralizzato, che fornisce un repository di metadati unificato e supporta il processo decisionale. L'hub è stato progettato con un approccio basato sulla persona utente, che personalizza gli insight per i diversi stakeholder. Inoltre, IBM ha guidato un'iniziativa globale di migrazione dei dati su larga scala per HEINEKEN, garantendo una transizione senza interruzioni mantenendo l'integrità dei dati.
HEINEKEN collabora da molti anni con IBM per integrare l'automazione e l'AI nelle proprie operazioni digitali, e recentemente ha iniziato a usare IBM® Consulting Advantage per configurare assistenti AI capaci di fornire svariati servizi. In collaborazione con Microsoft, il team ha supportato HEINEKEN nella trasformazione del suo chatbot intelligente, Hoppy, da un'applicazione low-code a un'applicazione pro-code, con una serie di integrazioni.
Negli ultimi dieci anni, HEINEKEN e IBM hanno collaborato in un percorso trasformativo di co-creazione, co-esecuzione e co-innovazione.
Una delle loro prime iniziative, la trasformazione Agile DevOps, ha coltivato una cultura di trasparenza, velocità e collaborazione continua tra gli owner di prodotto, gli utenti business OpCo e i team di delivery nella partnership HEINEKEN-IBM, accelerando congiuntamente la generazione di valore aziendale.
Un'altra iniziativa importante e ad alto rendimento intrapresa dall'azienda è stata l'adozione del cloud ibrido con il suo landscape SAP S/4HANA. Questo ha prodotto benefici significativi, tra cui script riutilizzabili per ambienti futuri, maggiore efficienza e qualità della distribuzione e aumento della produttività. In particolare, il tempo di distribuzione è crollato del 95%, da 1 a 2 giorni a soli 45 minuti. Inoltre, il provisioning di hardware e macchine virtuali è stato notevolmente accelerato, con un tempo di provisioning ridotto da 10 a 15 giorni a meno di 5 minuti. Questi vantaggi hanno consentito una rapida scalabilità, un miglioramento del servizio clienti e hanno dato origine a nuovi modi di lavorare, mettendo HEINEKEN in una posizione di preminenza futura per l'innovazione e l'agilità.
Anche il percorso di trasformazione dei dati di HEINEKEN ha dato risultati fruttuosi. Implementando oltre 54 casi d'uso di automazione, l'azienda ha ottimizzato lo storage e le prestazioni del sistema, riducendo l'impronta dei dati di oltre 500 GB. L'aumento dell'automazione ha inoltre amplificato l'efficienza operativa e consentito ai team di concentrarsi su iniziative di alto valore.
Guidata dai principi della strategia Evergreen, HEINEKEN sta implementando trasformazioni mirate che sfruttano il potere dell'innovazione digitale. Sfruttando la tecnologia, l'azienda offre esperienze semplificate, efficienti e significative per clienti, fornitori e dipendenti, continuando il loro percorso per diventare il produttore di birra meglio connesso.
HEINEKEN è il produttore di birra più internazionale al mondo. E' l'azienda leader al mondo nello sviluppo e nella commercializzazione di marche di birra e sidro di alta qualità e analcolici. Guidato dal marchio Heineken, il gruppo ha un portfolio di oltre 340 birre e sidri internazionali, regionali, locali e speciali. HEINEKEN gestisce birrifici, malterie, impianti per la produzione di sidro e altre strutture produttive in più di 70 paesi.
