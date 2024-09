La piattaforma DCM di Happiest Minds, con oltre 50 funzionalità nel catalogo, ha richiesto la ricerca in enormi archivi di documenti per generare insight. Con watsonx.ai, i dati vengono resi accurati più rapidamente per le dashboard e i grafici aziendali. I componenti chiave della retrieval-augmented generation (RAG) sono stati usati per identificare i documenti pertinenti e sono passati attraverso modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per mettere a punto le prestazioni.

Con la soluzione IBM in atto, Happiest Minds ora ricerca 50 report e documenti in linguaggio naturale al mese e ha ridotto il tempo necessario per creare grafici aziendali di 15 ore per funzionalità al mese. Le funzionalità di ricerca migliorate della soluzione hanno consentito un massiccio aumento della produttività del 30%.

Happiest Minds metterà quindi a punto i casi d'uso esistenti ed esaminerà anche nuovi casi d'uso con più test degli utenti sia per gli scenari interni, sia per quelli beta. Questo sarà seguito da un rilascio in produzione basato sui risultati.