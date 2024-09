Hana Financial Group ha incaricato IBM Services – Technology Support di fornire servizi di assistenza multivendor integrati. Il gruppo IBM Services in Corea ha aiutato l'azienda a standardizzare e unificare i sistemi di manutenzione IT di 11 delle sue affiliate, utilizzando processi collaudati di project management per la fornitura di servizi, la gestione dei fornitori e il reporting. Il team di assistenza multivendor di IBM lavora direttamente presso la sede di Hana Financial Group e può quindi adottare un approccio proattivo alla manutenzione, identificando potenziali problemi prima che causino tempi di inattività.

Da contratto, il team IBM fornisce un unico punto di contatto per il data center multivendor del gruppo. Il team IBM fornisce inoltre un unico contratto e fatture consolidate, che semplificano i processi di amministrazione e manutenzione delle apparecchiature.

Il gruppo IBM possiede inoltre delle scorte dei pezzi di uso frequente presso il data center remoto del gruppo per ridurre al minimo i tempi di riparazione nel caso in cui sia necessario un pezzo di ricambio.

Il team IBM fornisce una soluzione di gestione delle chiamate per aiutare a risolvere gli errori di sistema. La soluzione di gestione delle chiamate fornisce una visione dei processi di gestione dei problemi e dei fornitori dal momento in cui il problema viene segnalato fino alla sua risoluzione. Il gruppo IBM ha inoltre implementato un ufficio di project management, che fornisce risposte immediate alle domande del gruppo, aiuta a istruire il gruppo sulle questioni relative all'IT e contribuisce a ridefinire le operazioni di governance, salvataggio e ripristino con il personale di Hana Financial Group.