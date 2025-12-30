GlassHouse Systems aiuta un rivenditore a semplificare le implementazioni e a ridurre i costi con IBM Power Virtual Server
Non sorprende che la tecnologia guidi il retail moderno. Ma quando i sistemi sono in ritardo, lo fa anche l'azienda. Per restare al passo con questo landscape digitale, le aziende devono reagire rapidamente ai possibili colli di bottiglia.
Un importante rivenditore di ricambi auto con centinaia di sedi in tutti gli Stati Uniti ha costruito un'infrastruttura personalizzata per il punto vendita e la gestione del magazzino a supporto delle operazioni a livello di store. Sebbene inizialmente questi sistemi fossero affidabili e su misura per le esigenze del retailer, il processo di distribuzione era lento e richiedeva molte risorse, e spesso erano necessarie diverse settimane o addirittura mesi per integrare un singolo nuovo negozio. Questo ritardo ha creato un blocco che ha fatto aumentare i costi operativi, minacciando gli obiettivi di espansione aggressiva dell'azienda.
Il rivenditore di ricambi auto aveva bisogno di un modo per centralizzare la propria infrastruttura, semplificare le implementazioni e ridurre il tempo e i costi associati allo scaling. Allo stesso tempo, l'azienda doveva garantire una solida protezione dei dati sia a livello di memorizzare che a livello aziendale.
Queste sfide hanno spinto l'azienda a esplorare strategie di modernizzazione, il che significava trovare un partner affidabile per aiutarli a crescere più velocemente, in modo più intelligente e sicuro.
nei costi delle infrastrutture
per supportare le operazioni di vendita al dettaglio e ridurre la latenza
invece che settimane o giorni
Per superare i ritardi nella distribuzione/implementazione e l'aumento dei costi, il rivenditore ha stretto una partnership con GlassHouse Systems, un affidabile IBM Platinum business partner specializzato in soluzioni di hybrid cloud e cybersecurity. Alex Talmor, presidente di GlassHouse Systems, commenta: "Il nostro cliente aveva bisogno di una piattaforma stabile, scalabile e flessibile per supportare una rapida crescita nazionale con sicurezza. In qualità di leader mondiale nella fornitura di servizi IBM® Power Virtual Server, aiutiamo le organizzazioni ad estendere i propri ambienti al cloud e a sfruttarne la maggiore agilità. Le funzionalità di IBM Power Virtual Server, combinate con l'esperienza di GlassHouse Systems, consentono alle aziende di riguadagnare la concentrazione sui propri servizi e sulle iniziative di crescita".
L'IBM Business Partner ha migrato i sistemi precedenti del rivenditore dalla sua infrastruttura on-premise a IBM Power Virtual Server su IBM Cloud. La soluzione è stata distribuita in due regioni (Washington, DC e Dallas) con replica per il backup e il disaster recovery. Passando al cloud ibrido, il rivenditore è riuscito a centralizzare la propria infrastruttura, migliorare la scalabilità e ridurre la latenza. IBM Power Virtual Server offriva anche la flessibilità e le prestazioni necessarie per accelerare l'onboarding del negozio.
"In GlassHouse Systems abbiamo costruito la nostra reputazione in oltre 30 anni come IBM Platinum Business Partner fornendo soluzioni end-to-end di cloud ibrido e cybersecurity. La nostra profonda esperienza nelle tecnologie IBM ci consente di ridurre il rischio e accelerare il time to value per i nostri clienti", ha dichiarato Talmor. L'implementazione collaborativa non solo ha affrontato le sfide attuali del rivenditore, ma ha gettato le basi per la crescita futura
Dopo la migrazione a IBM Power Virtual Server, il rivenditore di ricambi auto ha migliorato notevolmente la sua capacità di espandere la propria presenza a livello nazionale. Il tempo di onboarding di ogni nuovo negozio è sceso da diverse settimane o mesi a pochi minuti, consentendo una rapida implementazione in tutte le regioni. Inoltre, il rivenditore ha ridotto i costi infrastrutturali di oltre il 40%, migliorando al contempo la resilienza dei dati e le funzionalità di disaster recovery. Questi guadagni operativi li hanno messi in una posizione tale da renderli più competitivi sul mercato dei ricambi auto.
"Guardando al futuro, vogliamo concentrarci sull'aiutare i clienti ad espandere la loro adozione di IBM Cloud, integrando workload aggiuntivi, migliorando la sicurezza e garantendo la resilienza dei dati," Continua Talmor, "Con l'Integrazione di IBM Power, siamo entusiasti di aiutare più clienti a ridurre i costi e aumentare la disponibilità delle loro applicazioni critiche."
Con GlassHouse Systems e IBM come soci tecnologici, il rivenditore è pronto per continuare a trasformare la propria infrastruttura e offrire maggiore valore ai clienti.
Fondata nel 1993 e con sede in Nord America, GlassHouse Systems (GHS) progetta, distribuisce, gestisce e protegge infrastrutture IT aziendali sia on-premise che nel cloud. GHS è un IBM Platinum Business Partner, che serve clienti del settore pubblico e privato in diversi settori, tra cui finanza, servizi pubblici, istruzione e manifattura.
Scopri come IBM Power Virtual Server può trasformare le tue operazioni aziendali.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, il logo IBM, IBM Cloud e Power sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.