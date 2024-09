In risposta ai cambiamenti provocati dalla pandemia, il Ministero dell’Istruzione e della Scienza della Georgia ha dovuto affrontare l’urgente necessità di aggiornare il proprio sistema informatico per la gestione dell'istruzione (EMIS). In un breve periodo di tempo, l'organizzazione ha dovuto adattare i propri sistemi legacy alla nuova realtà dell'apprendimento a distanza. Si è rivolta a un partner IT affidabile per trovare una soluzione.

Merab Gogolauri, Software Development & Cloud Infrastructure Director presso IBM Business Partner Orient Logic, spiega: "L'EMIS disponeva di un sistema di base che includeva diverse applicazioni Azure integrate in un'app eSchool, che includeva un diario elettronico come applicazione LMS [sistema di gestione dell'apprendimento]. I sistemi esistenti in vigore prima del 2020 erano monolitici e strettamente accoppiati. L'integrazione dei dati tra i sistemi avveniva tramite procedure di sincronizzazione del database ogni sera e tutti i sistemi dovevano essere fermati fino al completamento delle procedure di sincronizzazione. Periodicamente, almeno una o due volte al mese, si verificava un errore di sincronizzazione e il team IT doveva lavorare durante la notte per risolverlo per evitare interruzioni del sistema o corruzione dei dati."

Il sistema faticava a far fronte ai picchi di carico anche prima dell'implementazione dell'apprendimento a distanza. La Georgia ha un sistema educativo altamente centralizzato, con tutte le scuole pubbliche che fanno capo al Ministero dell'Istruzione. Il software utilizzato per i compiti, i voti, i programmi e così via aveva 600.000 utenti, con circa 15.000-20.000 utenti connessi contemporaneamente in un giorno.