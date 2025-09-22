Il Georgia Institute of Technology, un'università di ricerca di punta, sta collaborando con il governo statale e locale della Georgia per affrontare le pressanti sfide sociali. A Stonecrest, Georgia, un sito pilota per la loro iniziativa di ricerca comunitaria, il Georgia Tech sta affrontando le crisi intrecciate dell'insicurezza alimentare ed energetica. Questa iniziativa si basa su una ricerca precedente e sul lavoro pilota condotto nell'ambito della Georgia Smart Communities Challenge del 2022, che ha gettato le basi per soluzioni scalabili di infrastrutture intelligenti.

I sistemi infrastrutturali tradizionali si stavano rivelando inadeguati per consentire la manutenzione predittiva, la distribuzione intelligente dell'energia e la creazione di posti di lavoro scalabili, tutti elementi critici per la costruzione di comunità resiliente. Il Georgia Tech ha riconosciuto la necessità di un approccio più intelligente e integrato. Il loro obiettivo era implementare un sistema in grado di unificare la gestione degli asset, il monitoraggio ambientale e il coordinamento della forza lavoro, pur rimanendo scalabile in più contee e replicabile in altre regioni degli Stati Uniti.

La sfida era duplice: ottimizzare la manutenzione predittiva e la distribuzione dell'energia per affrontare direttamente la sicurezza alimentare ed energetica e sviluppare un modello scalabile e replicabile che potesse essere implementato in diverse regioni del paese. I sistemi legacy e i processi manuali causavano inefficienze, aumentando il rischio di errori e pesavano enormemente sui dipendenti. Queste limitazioni hanno portato a tempi di risposta più lenti, a una riduzione della soddisfazione dei dipendenti e a una minore capacità di servire la comunità in modo efficace.