Georgia Tech collabora con Avid Solutions e IBM per rivoluzionare la gestione degli asset, la distribuzione dell'energia e il coordinamento della forza lavoro di Stonecrest.
Il Georgia Institute of Technology, un'università di ricerca di punta, sta collaborando con il governo statale e locale della Georgia per affrontare le pressanti sfide sociali. A Stonecrest, Georgia, un sito pilota per la loro iniziativa di ricerca comunitaria, il Georgia Tech sta affrontando le crisi intrecciate dell'insicurezza alimentare ed energetica. Questa iniziativa si basa su una ricerca precedente e sul lavoro pilota condotto nell'ambito della Georgia Smart Communities Challenge del 2022, che ha gettato le basi per soluzioni scalabili di infrastrutture intelligenti.
I sistemi infrastrutturali tradizionali si stavano rivelando inadeguati per consentire la manutenzione predittiva, la distribuzione intelligente dell'energia e la creazione di posti di lavoro scalabili, tutti elementi critici per la costruzione di comunità resiliente. Il Georgia Tech ha riconosciuto la necessità di un approccio più intelligente e integrato. Il loro obiettivo era implementare un sistema in grado di unificare la gestione degli asset, il monitoraggio ambientale e il coordinamento della forza lavoro, pur rimanendo scalabile in più contee e replicabile in altre regioni degli Stati Uniti.
La sfida era duplice: ottimizzare la manutenzione predittiva e la distribuzione dell'energia per affrontare direttamente la sicurezza alimentare ed energetica e sviluppare un modello scalabile e replicabile che potesse essere implementato in diverse regioni del paese. I sistemi legacy e i processi manuali causavano inefficienze, aumentando il rischio di errori e pesavano enormemente sui dipendenti. Queste limitazioni hanno portato a tempi di risposta più lenti, a una riduzione della soddisfazione dei dipendenti e a una minore capacità di servire la comunità in modo efficace.
in tempi di inattività non pianificati degli asset in 3 paesi con IBM® Maximo Application Suite
nei tempi di risposta manuale sul campo tramite workflow intelligenti utilizzando watsonx Orchestrate
nei costi di picco del carico attraverso il monitoraggio dell'energia
negli sprechi idrici in agricoltura attraverso l'automazione
in termini di velocità di distribuzione rispetto ai progetti precedenti
Per dare vita alla visione di un'infrastruttura resiliente e intelligente del Georgia Tech, Avid Solutions Intl, un IBM® Business Partner, ha guidato il progetto, mentre ZNAPZ ha fornito il supporto per le licenze per IBM® Maximo Application Suite. L'iniziativa era incentrata sull'implementazione della soluzione di gestione degli asset IBM® Maximo Application Suite e della soluzione di automazione IBM® watsonx Orchestrate®, scelte per la loro scalabilità, interoperabilità e capacità di supportare l'integrazione pubblico-privato.
L'implementazione è stata eseguita in fasi attentamente coordinate, dalla preparazione del sito e dall'allineamento dei stakeholder all'integrazione, fino alla distribuzione di sensori e droni e alla convalida completa. Durante tutto il processo, Avid Solutions ha guidato la fornitura delle tecnologie IBM, garantendo una perfetta integrazione con i sistemi esistenti del Georgia Tech e l'allineamento con gli obiettivi della comunità.
La trasformazione è stata caratterizzata da tre componenti chiave:
Sfide come i silo di dati sono state affrontate attraverso il coordinamento tra Georgia Tech e gli stakeholder, mentre le limitazioni della forza lavoro sono state mitigate attraverso partnership che hanno creato posti di lavoro green locali. Il sistema basato su watsonx Orchestrate e Maximo ha un'architettura modulare basata sulle API e allineata ai protocolli IBM che consente di adattarsi ad altre regioni modificando i modelli energetici, i database delle colture e i livelli normativi.
La distribuzione di Maximo e watsonx Orchestrate ha prodotto un impatto misurabile a livello di comunità per l'iniziativa di Georgia Tech a Stonecrest.
Utilizzando l'analytics predittiva, Georgia Tech ha ottenuto una riduzione del 40% del tempo di inattività degli asset in tre contee. I workflow intelligenti abilitati da watsonx Orchestrate hanno portato a una riduzione del 60% dei tempi di risposta manuale sul campo, migliorando notevolmente l'agilità operativa. Il monitoraggio dell'energia pulita ha contribuito a una riduzione del 18% dei costi di picco di carico, mentre l'automazione nell'agricoltura ha comportato una riduzione del 30% degli sprechi d'acqua. L'iniziativa ha inoltre consentito un aumento del 30% della velocità di distribuzione rispetto ai progetti precedenti e si prevede che genererà 2,3 milioni di dollari in termini di riduzione dei costi in tre anni, con un ritorno sull'investimento 10 volte superiore.
Oltre ai vantaggi operativi, il progetto ha anche creato 120 nuovi posti di lavoro nel campo della sostenibilità e delle infrastrutture intelligenti, potenziando i talenti locali e rafforzando il ruolo di Georgia Tech come driver dell'innovazione inclusiva.
Questa trasformazione segna il passaggio dalla governance reattiva a quella predittiva, in cui l'automazione intelligente consente decisioni più rapide e basate sui dati. Estendendo Maximo agli asset biologici e ambientali, il Georgia Tech ha ridefinito la gestione degli asset e si è posizionata come modello nazionale per infrastrutture scalabili e resilienti. Guardando al futuro, il Georgia Tech approfondirà il suo coinvolgimento nelle soluzioni in tutto lo stato nel 2025 lanciando una collaborazione fondamentale con studenti di alto livello, supportando la nuova fase di ottimizzazione del sistema e integrazione dei dati.
Il Georgia Institute of Technology è uno degli istituti universitari di ricerca più importanti degli Stati Uniti. Con più di 50.000 studenti nel campus principale di Atlanta, nel suo sito didattico esterno Georgia Tech—Europe a Metz, Francia, e attraverso l'apprendimento a distanza e online.
Avid Solutions Intl è un IBM® Business Partner che fornisce soluzioni innovative e scalabili in un'ampia gamma di settori. Con esperienza nella trasformazione digitale, nell'automazione e nell'integrazione di sistemi intelligenti, Avid Solutions aiuta le organizzazioni a modernizzare le operazioni, migliorare la sostenibilità e generare un impatto misurabile attraverso tecnologie avanzate e collaborazione strategica.
