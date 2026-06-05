General Assembly unifica le operazioni globali con l'AI

MINT e IBM watsonx.ai offrono un risparmio del 20% semplificando pianificazione, budgeting e reporting
General Assembly è un'organizzazione globale di istruzione e formazione tecnologica al servizio di un pubblico di consumatori, imprese e governi. Con l'espansione delle attività di marketing in diverse regioni, canali e linee di ricavo, la complessità è aumentata e i processi esistenti hanno faticato a tenere il passo.
La pianificazione, la redazione del budget, il reporting e la riconciliazione finanziaria si basavano su fogli di calcolo e un notevole lavoro manuale. Tassonomie regionali incoerenti hanno impedito confronti affidabili delle prestazioni, e il coordinamento oltre 45 agenzie ha introdotto problemi di controllo delle versioni e ritardi nel reporting. I dati frammentati hanno costretto i team a prendere decisioni reattive con scarsa fiducia.
Senza trasformazione, questi vincoli minacciavano la capacità di General Assembly di governare la spesa, scalare gli investimenti e prendere decisioni tempestive e basate sui dati a livello globale. General Assembly aveva bisogno di un sistema in grado di anticipare i rischi, guidare le decisioni e ridurre la dipendenza umana dal coordinamento manuale.
General Assembly ha collaborato con MINT e IBM per modernizzare le operazioni di marketing utilizzando una base AI governata e pronta per le aziende. IBM® watsonx.ai è stata selezionata per supportare la distribuzione di un'AI affidabile, la scalabilità globale e una solida governance dei dati.
I team addetti alla tecnologia e go-to-market di IBM hanno collaborato con MINT per offrire una soluzione end-to-end che combinava AI aziendale, governance dei dati e automazione.
MINT ha implementato un modello di dati unificato con tassonomie e definizioni standardizzate in tutte le regioni e le linee di business. Utilizzando agentic AI costruita con IBM watsonx.ai, la soluzione ha permesso la pianificazione dei media supportata dall'AI, la previsione basata su scenari e un ritmo di bilancio proattivo. "La nostra partnership con IBM e l'uso di watsonx.ai consentono a MINT di fornire un'AI governata e un'agentic AI che aiuta clienti come General Assembly a operare con maggiore sicurezza, velocità e controllo finanziario", ha affermato Mark Polyak, Chief Product and Technology Officer di MINT.
I workflow ad alto volume (in particolare il monitoraggio del budget e la riconciliazione finanziaria) sono stati automatizzati, sostituendo i processi manuali dei fogli di calcolo con workflow ripetibili e governati. Questo cambiamento ha permesso a General Assembly di passare da un reporting reattivo a un processo decisionale assistito dall'AI lungimirante, in grado di scalare a livello globale senza aggiungere personale.
Dopo l'implementazione, General Assembly ha ottenuto visibilità in tempo reale della spesa e delle prestazioni globali. L'automazione ha ridotto lo sforzo manuale nella pianificazione e nel reporting, liberando i team per concentrarsi su ottimizzazione e decisioni strategiche. "MINT e IBM [watsonx.ai] ci hanno dato qualcosa che prima non avevamo: una visione coerente e affidabile delle nostre finanze di marketing attraverso regioni, canali e linee di business, ha dichiarato Jourdan Hathaway, Chief Business & Marketing Officer, General Assembly. "Allontanandoci da fogli di calcolo, tassonomie incoerenti e reporting manuale, ora operiamo con definizioni unificate e workflow strutturati che rendono molto più facile muoverci rapidamente e prendere decisioni sicure."
L'organizzazione ha ottenuto un risparmio di tempo del 20% nella pianificazione e nel reporting, ha eliminato tassonomie regionali frammentate e ha stabilito un modello dati unificato che ha sostituito le tassonomie regionali. La pianificazione e le previsioni supportate dall'AI hanno aumentato la fiducia nelle decisioni di ritmo e di bilancio, permettendo adeguamenti più rapidi e informati.
Con la tecnologia IBM, l'esperienza di MINT e una base di AI scalabile e governata, General Assembly si è posizionata per far crescere gli investimenti di marketing con maggiore agilità, precisione e fiducia operativa.
General Assembly è un pioniere globale nella formazione tecnologica e nelle soluzioni per i talenti, che aiuta le persone a lanciare carriere tecnologiche e consente alle organizzazioni di costruire team tecnologici diversificati e scalabili in tutto il mondo.
MINT, un IBM Silver Business Partner, è un'azienda di tecnologia che trasforma le operazioni attraverso dati unificati, automazione e agentic AI. Costruita su piattaforme aziendali affidabili come IBM watsonx.ai, MINT aiuta le organizzazioni globali a sostituire i workflow frammentati con modelli operativi governati e scalabili che migliorano la pianificazione, il controllo finanziario e il processo decisionale.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.