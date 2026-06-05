General Assembly unifica le operazioni globali con l'AI

General Assembly è un'organizzazione globale di istruzione e formazione tecnologica al servizio di un pubblico di consumatori, imprese e governi. Con l'espansione delle attività di marketing in diverse regioni, canali e linee di ricavo, la complessità è aumentata e i processi esistenti hanno faticato a tenere il passo.

La pianificazione, la redazione del budget, il reporting e la riconciliazione finanziaria si basavano su fogli di calcolo e un notevole lavoro manuale. Tassonomie regionali incoerenti hanno impedito confronti affidabili delle prestazioni, e il coordinamento oltre 45 agenzie ha introdotto problemi di controllo delle versioni e ritardi nel reporting. I dati frammentati hanno costretto i team a prendere decisioni reattive con scarsa fiducia.

Senza trasformazione, questi vincoli minacciavano la capacità di General Assembly di governare la spesa, scalare gli investimenti e prendere decisioni tempestive e basate sui dati a livello globale. General Assembly aveva bisogno di un sistema in grado di anticipare i rischi, guidare le decisioni e ridurre la dipendenza umana dal coordinamento manuale.