FYI (link esterno a ibm.com) è una piattaforma di comunicazione progettata per servire la comunità dei creativi, coloro che fanno progredire la cultura. Il fondatore e CEO è will.i.am, un musicista, produttore, imprenditore in ambito tecnologico, fondatore dei Black Eyed Peas e parte del team originale di fondatori di Beats by Dre.