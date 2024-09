Immagina di andare a una festa di compleanno e all'improvviso ti rendi conto di aver dimenticato di comprare un regalo. In casi come questi, la possibilità di trovare l'oggetto perfetto sul tuo smartphone e ritirarlo velocemente in un negozio fisico lungo il tragitto potrebbe risolvere il tuo problema.

Per i rivenditori come Fossil, offrire ai clienti questo tipo di esperienza priva di ostacoli può fare la differenza tra vendite significative e opportunità perse. Tuttavia, per far sì che funzioni nella pratica, l'azienda deve avere il controllo completo dei complessi processi di gestione dell'inventario che si svolgono dietro le quinte.

Kim Glasscock, IT Solution Manager – Retail di Fossil Group, Inc., spiega: "Il retail sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti, in gran parte dovuti all'aumento delle aspettative dei consumatori. Sempre più spesso, i nostri clienti vogliono passare da un canale all'altro mentre navigano, acquistano, restituiscono e cambiano gli articoli. Si aspettano anche di ricevere gli ordini nel modo più comodo per loro: con una consegna a domicilio o con il ritiro presso il negozio più vicino".

Kent Heimes, Retail Solution Architect di Fossil Group, Inc., continua: "I nostri clienti potrebbero non vedere la differenza tra acquistare un prodotto dal nostro sito e-commerce e acquistare lo stesso prodotto presso uno dei nostri punti vendita, ma in passato abbiamo utilizzato sistemi separati per gestire tali processi".

Sebbene Fossil abbia assegnato le sue unità di stoccaggio [SKU] a più canali, non disponeva di informazioni dettagliate su ognuno di essi. Di conseguenza, l'azienda non era in grado di identificare la domanda complessiva di prodotti in tutti i suoi punti di contatto o di utilizzare l'inventario disponibile da un canale per evadere gli ordini su un altro canale in cui le scorte erano in esaurimento. Proprio per questo motivo, l'azienda era consapevole del fatto che, in alcuni casi, i suoi clienti non erano in grado di acquistare i prodotti desiderati. Per incrementare le vendite e fidelizzare i propri clienti, Fossil ha adottato un approccio unificato alla gestione e all'evasione degli ordini in tutta la sua attività globale.

"Abbiamo lanciato una nuova strategia digitale e migliorare l'esperienza del cliente è uno dei nostri obiettivi principali", afferma Glasscock. "Più riusciamo a semplificare il coinvolgimento dei clienti, più abbiamo la possibilità di fidelizzarli e di attirare vendite incrementali. Per raggiungere i nostri obiettivi, sapevamo di dover abbattere i muri tra i nostri canali e passare a pool di inventario condivisi."