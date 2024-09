Paddy Power e Betfair dispongono di ambienti tecnologici complessi e dinamici. Sono presenti 133 team che supportano le esigenze di sviluppo delle applicazioni dell'azienda, ognuno dei quali è composto da sette o dieci persone, che apportano oltre 100 modifiche al giorno ai sistemi di produzione. "Le modifiche richiedono tempi di consegna molto brevi", afferma Beccan. "Dobbiamo avere la capacità di tracciarle e misurarle, generare dei report, capire dove possiamo andare più velocemente, dove dobbiamo rallentare, dove dobbiamo correggere i processi e dove possiamo migliorare".



Secondo Beccan, Targetprocess offre a Flutter questa capacità, fornendo trasparenza sul lavoro di sviluppo e aggiornamenti in tempo reale sulle metriche chiave. "Non si tratta solo di qualità e velocità", afferma. "Si tratta di supportare i team il più possibile".



Ciò include assicurarsi che i team dispongano delle risorse necessarie per avere successo e garantire che l'organizzazione stia allocando le risorse in linea con le principali priorità dell'azienda. "Targetprocess ci consente di aiutare i team di consegna a fare le cose meglio", afferma Beccan. “Siamo in grado di identificare i punti critici, in cui i team dispongono di risorse insufficienti o sovrautilizzate e dove è necessario maggiore supporto per le storie degli utenti. Questo ci consente di conversare con i team su ciò che dobbiamo fare diversamente per aiutarli ad andare più veloci, a ottimizzare le risorse umane e a ridurre il numero di errori e di bug nei nostri sistemi".



Con Targetprocess, afferma Beccan, i team possono inserire dipendenze sia interne che esterne. In questo modo l'organizzazione può analizzare la domanda cross-team, creare mappe termiche, tenere traccia delle dipendenze e, in definitiva, valutare il rischio e la priorità. "Mi preoccupano soprattutto le priorità", afferma. "Devo poter dire al mio CIO: - Queste sono le cinque cose di cui dovresti preoccuparti in questo momento".



Targetprocess consente ai team di monitorare la domanda di lavoro in entrata. Ad esempio, quando qualcuno in UK&I apre un nuovo fronte o una voce in arretrato viene spostata in un progetto attivo, ai team viene assegnato il compito di completare il lavoro. In questo modo i leader possono vedere da dove arriva il supporto per ogni progetto all'interno dell'organizzazione e prendere decisioni informate.



Inoltre, Targetprocess fornisce gli insight sulle storie degli utenti. I leader possono tenere traccia dell'impegno profuso dai team per completare ogni storia utente, valutare l'impegno in base alla complessità e utilizzare le informazioni per migliorare la produttività dei team di consegna.



"Molte informazioni che ricaviamo da Targetprocess supportano il modo in cui i dirigenti e i team di leadership sono in grado di prendere decisioni basate sui dati", afferma Beccan. "Dove dobbiamo potenziare i nostri team? Dove dobbiamo portare più risorse? Dove troviamo i colli di bottiglia nelle roadmap, nelle priorità o nelle risorse?”