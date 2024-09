Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Fidelity National Information Services, Inc. o FIS (link esterno a ibm.com) è leader nella tecnologia e nei servizi che aiutano le aziende e le comunità a prosperare innovando il commercio e il settore finanziario.

Da oltre 50 anni, FIS continua a promuovere la crescita dei suoi clienti in tutto il mondo sviluppando la tecnologia, le soluzioni e i servizi di domani per modernizzare le esperienze delle aziende e dei clienti di oggi. Mettendo in contatto commercianti, banche e mercati dei capitali, utilizziamo la nostra scala, sfruttiamo la nostra elevata esperienza e i nostri insight basati sui dati, innoviamo per risolvere il futuro dei nostri clienti e offriamo esperienze più semplici, più fluide e più sicure per modernizzare il modo in cui il mondo paga, deposita e investe.

Con sede centrale a Jacksonville, in Florida, FIS impiega più di 55.000 persone in oltre 50 paesi, impegnate ad aiutare i nostri clienti a essere sempre all'avanguardia. FIS offre oltre 450 soluzioni e processi su USD75b di transazioni in tutto il mondo. FIS è una società Fortune 500® ed è membro dell'indice Standard & Poor's 500®.