L'impatto di watsonx Orchestrate è stato significativo: una riduzione del 75% dei tempi di creazione delle inserzioni, zero errori matematici grazie ai calcoli automatici, copertura completa del portfolio (non è più necessario selezionare) e maggiore soddisfazione da parte di broker e membri grazie alle inserzioni sempre accurate.

Nel 2025 l'FBA ha esteso l'implementazione con un secondo livello di automazione, ovvero il monitoraggio della conformità legale in tempo reale.

Una pipeline notturna di machine learning analizza ora tutte le inserzioni in tempo reale, segnalando automaticamente le dichiarazioni di guadagni non comprovate o le dichiarazioni non corrette in merito a territori e royalty. Gli avvisi vengono inviati al team addetto alla conformità solo quando necessario, garantendo la massima tranquillità senza ulteriori costi operativi.

"Watsonx Orchestrate non è solo il nostro parser di documenti, è anche il nostro sistema di controllo della conformità attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7", afferma Wall.

Guardando al futuro, l'FBA si sta preparando a implementare assistenti AI conversazionali utilizzando il framework di watsonx Orchestrate. Questi assistenti supporteranno i broker in tempo reale, facendo emergere insight legali, riassumendo le opportunità e aiutando ad abbinare gli imprenditori ai franchising giusti. Questa prossima evoluzione sottolinea la fiducia dell'FBA nell'automazione, non come sostituta degli esseri umani, bensì per amplificarne le competenze e l'impatto.

"Riducendo i tempi delle inserzioni da quattro ore a una, abbiamo permesso al nostro team di concentrarsi sui lavori di alto valore", conclude Wall.