I team di ingegneria sono fondamentali per FactSet, azienda leader nel settore dei dati finanziari, delle analisi di mercato e degli insight. Questi team creano soluzioni, testano idee e promuovono l'innovazione. Inoltre, il loro accesso alle risorse cloud ha aumentato notevolmente l'agilità e una strategia di micro-account permetteva agli ingegneri di creare rapidamente account in modo sicuro. Alla fine, l'ambiente cloud di FactSet è cresciuto fino a circa 3.000 account, la maggior parte dei quali in Amazon Web Services (AWS), rendendo la gestione dei costi fondamentale e impegnativa. Mentre le risorse inutilizzate nascondevano i costi tramite acquisti capitalizzati nel data center, le risorse inutilizzate nel cloud bruciavano denaro, con un impatto diretto sui profitti.

FactSet ha creato uno strumento personalizzato per raccogliere dati di spesa e produrre report, ma non garantiva trasparenza attuabile per gli ingegneri e richiedeva una manutenzione continua. Per superare queste limitazioni e potenziare i team, FactSet ha cercato una soluzione più scalabile e ricca di caratteristiche per la gestione dei costi cloud.