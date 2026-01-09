FactSet ottiene insight attuabili e migliora sia FinOps che le operazioni cloud con IBM Cloudability
I team di ingegneria sono fondamentali per FactSet, azienda leader nel settore dei dati finanziari, delle analisi di mercato e degli insight. Questi team creano soluzioni, testano idee e promuovono l'innovazione. Inoltre, il loro accesso alle risorse cloud ha aumentato notevolmente l'agilità e una strategia di micro-account permetteva agli ingegneri di creare rapidamente account in modo sicuro. Alla fine, l'ambiente cloud di FactSet è cresciuto fino a circa 3.000 account, la maggior parte dei quali in Amazon Web Services (AWS), rendendo la gestione dei costi fondamentale e impegnativa. Mentre le risorse inutilizzate nascondevano i costi tramite acquisti capitalizzati nel data center, le risorse inutilizzate nel cloud bruciavano denaro, con un impatto diretto sui profitti.
FactSet ha creato uno strumento personalizzato per raccogliere dati di spesa e produrre report, ma non garantiva trasparenza attuabile per gli ingegneri e richiedeva una manutenzione continua. Per superare queste limitazioni e potenziare i team, FactSet ha cercato una soluzione più scalabile e ricca di caratteristiche per la gestione dei costi cloud.
La ricerca di un sostituto da parte di FactSet ha portato alla piattaforma di gestione dei costi cloud IBM Cloudability, scelta per la sua scalabilità nel gestire grandi volumi di dati di fatturazione, interfaccia utente (UI) ed esperienza utente (UX) intuitive, robuste funzionalità di self-service e Integrazione fluida con l'ecosistema IBM® Apptio . L'implementazione è stata rapida e semplice. "Quando abbiamo visto IBM Cloudability per la prima volta, ci è piaciuto moltissimo. Soddisfaceva la maggior parte dei requisiti", ha affermato Hitesh Chitalia. "La facilità di integrazione del sistema di fatturazione cloud ha reso molto semplice per noi iniziare e iniziare a usarlo."
IBM Cloudability ha immediatamente consentito a FactSet di importare dati di fatturazione da migliaia di account e di gestire le mappature tra divisioni e team di ingegneria. Questo processo ha fornito agli ingegneri insight attuabili sulla loro effettiva spesa e ha migliorato la collaborazione tra FinOps e finanza. Una volta stabilita la trasparenza, FactSet ha potuto identificare i driver di costo, consentire ai team di ottimizzare le risorse e gettare le basi per pratiche FinOps avanzate.
IBM Cloudability ha trasformato il modo in cui FactSet gestisce i costi del cloud, offrendo una visibilità approfondita e insight fruibili. Gli ingegneri ora vedono la spesa effettiva e le tendenze, consentendo loro di approfondire i driver di costo condivisi, identificare le anomalie e adottare misure per ridurre gli sprechi. Cloudability ha inoltre rafforzato la collaborazione tra la leadership finanziaria, FinOps e ingegneristica, favorendo la fiducia nella reportistica e abilitando recensioni cloud mensili. Secondo Chitalia, "la leadership di ingegneria non può più fare a meno della trasparenza che stiamo offrendo loro, perché ora può fidarsi dei dati e vedere le opportunità di azione".
Questo cambiamento ha aiutato FactSet ad aumentare la copertura delle istanze riservate per RDS dal 40% al 90%, massimizzando gli sconti e migliorando l'efficienza dei costi. Cloudability fornisce consigli per ottimizzare i servizi, il calcolo degli sconti e l'automazione per rimuovere le risorse inutilizzate, favorendo un'ulteriore ottimizzazione. La cosa più importante è che ora gli ingegneri dispongono dei dati necessari per prendere decisioni informate. Con queste basi, FactSet si sta preparando per il suo prossimo passo: l'economia unitaria, che consente l'allocazione dei costi a livello di prodotto e il processo decisionale strategico.
FactSet è una società di dati e software finanziari con sede a Norwalk, Connecticut. Fondata nel 1978, la società si specializza in soluzioni per professionisti di investimenti, fornendo loro l'accesso ai dati finanziari e alle analisi che li aiutano a prendere decisioni critiche. Con 37 sedi in 20 paesi, FactSet impiega oltre 12.000 dipendenti e serve 8.200 istituti clienti e più di 218.000 professionisti degli investimenti.
Scopri come IBM Cloudability può aiutare la tua organizzazione a ottenere trasparenza e controllo sui costi cloud e a compiere il primo passo verso l'ottimizzazione della spesa cloud.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, il logo IBM, Apptio, Cloudability e IBM Apptio sono marchi di IBM Corp. registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.