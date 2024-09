EY (collegamento esterno a ibm.com) è nata per costruire un mondo di lavoro migliore, contribuendo a creare valore a lungo termine per clienti, persone e società e a costruire fiducia nei mercati di capitale. Grazie ai dati e alla tecnologia, i diversi team di EY in oltre 150 paesi offrono fiducia attraverso la garanzia e aiutano i clienti a crescere, trasformarsi e operare. Lavorando nel settore assicurativo, della consulenza, del diritto, della strategia, della fiscalità e delle transazioni, i team di EY pongono domande migliori per trovare nuove risposte alle complesse questioni che il mondo di oggi deve affrontare.