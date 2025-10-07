Evides utilizza IBM Turbonomic per acquisire insight e controlli migliori
L'infrastruttura cloud offre velocità e flessibilità, ma senza un'attenta gestione può portare a un eccesso di provisioning, aumentare i costi e ridurre l'efficienza. Per Eides, una delle principali società di gestione dell'acqua nei Paesi Bassi, la rapida adozione di una nuova piattaforma cloud ha creato un ambiente tecnicamente ed economicamente difficile da controllare. Con più di 130 server distribuiti su vari servizi, l'azienda ha trovato difficile gestire i costi e garantire che le risorse fossero adeguatamente allineate agli obiettivi aziendali.
Jordy Bax, Product Owner del Cloud Center of Excellence (CCoE) presso Eides, afferma: "È difficile tenere traccia delle risorse adatte allo scopo ed è difficile rimanere aggiornati con risorse nuove e aggiornate. Solo pochi mesi dopo aver iniziato a lavorare in Evides, era chiaro che il nostro ambiente cloud era sovradimensionato. Per ottimizzare le nostre risorse cloud, bilanciando il costo rispetto al valore aziendale, abbiamo deciso di riconsiderare la gestione della capacità. Gli obiettivi erano di consentire migliori insight e un controllo globale senza compromettere le prestazioni o alterare le funzionalità."
Alla ricerca della soluzione giusta per le loro esigenze, Evides si è rivolta a IBM Business Partner® Aumatics, specializzato nell'IT gestito, in cybersecurity e nella consulenza IT. Attingendo alla propria profonda esperienza nel settore della gestione dell'acqua, Aumatics ha aiutato Eides a implementare IBM® Turbonomic®, una soluzione che fornisce informazioni automatizzate e in tempo reale sull'ottimizzazione delle risorse.
Jordy Bax commenta: "A mio parere, Turbonomic è una delle poche soluzioni che collega automaticamente le implicazioni tecniche alle informazioni sui costi effettivi, ed è davvero efficace".
La capacità della soluzione IBM di allineare costi e implicazioni tecniche l'ha resa lo strumento ideale per Eides per mantenere prestazioni cloud ottimali senza spese eccessive. Utilizzando Turbonomic, Eides è in grado di rilevare automaticamente le risorse sottoutilizzate, evitando così le insidie dell'overprovisioning.
«Lavorare con Aumatics si è rivelata un'esperienza eccellente», riconosce Bax. "Ciò che mi piace è il loro approccio proattivo, che rende la vita molto più semplice. Inoltre, comprendono perfettamente alcune delle maniere, complesse, con cui lavoriamo, e riescono ad adattarsi."
Turbonomic aiuta Evides a monitorare il proprio ambiente cloud sia dal punto di vista economico che tecnico. I suoi rapporti forniscono consigli per ottimizzare il rapporto prezzo-prestazioni, ad esempio passando un'applicazione da una variante di un database all'altra.
"Turbonomic consente anche a chi non è un esperto di tecnologia di comprendere le implicazioni delle proprie scelte nell'ambiente cloud", afferma Bax. «Posso inviare le raccomandazioni sia ai tecnici che ai proprietari dei prodotti. I proprietari possono capire che un certo cambiamento ridurrà i costi, ma modificherà anche le prestazioni. Poi, potranno fare una scelta consapevole."
"Continuiamo a collaborare con Aumatics, utilizzando Turbonomic come linea guida", afferma Bax. "Turbonomic ci consente di comprendere le nostre esigenze e di identificare e monitorare eventuali sovradimensionamenti, contribuendo a un migliore controllo dei costi".
Dopo aver implementato Turbonomic, Eides ha ottenuto una riduzione del 43% dei costi del cloud entro i primi tre mesi, nonostante un incremento dell'8% della propria impronta cloud. Bax commenta: «I consigli basati sui dati della nostra soluzione, inclusa l'identificazione di database ridondanti, ci hanno permesso di ridurre i costi anche mentre scalavamo le nostre operazioni. Stimiamo che la nostra soluzione da sola sia stata responsabile di una riduzione del 25% della nostra spesa totale per il cloud. Come azienda pubblica, è fondamentale spendere soldi con saggezza e la nostra soluzione sostiene questo obiettivo».
Oltre a ridurre la spesa per le risorse cloud, Eides ha anche ridotto il proprio ambiente cloud sulla base dei consigli di Turbonomic, aiutando l'azienda a comprimere la propria impronta di carbonio.
«Come altre aziende del nostro settore, vogliamo mantenere il giusto equilibrio tra prestazioni e costi nel cloud», spiega Bax. "A causa della complessità e delle dimensioni degli ambienti, questo può essere difficile da realizzare. Le serve uno strumento specializzato e, quando si tratta di gestione della capacità, soprattutto con il cloud, quello strumento deve collegare prestazioni e prezzo. Per me, oggi, lo strumento migliore è IBM Turbonomic."
Evides Water Company, nei Paesi Bassi, fornisce acqua potabile sicura e pulita 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno a 2,5 milioni di consumatori e aziende in tre province olandesi: Olanda meridionale, Brabante settentrionale e Zelanda.
Aumatics è una società di servizi IT e OT e di cybersecurity fondata nel 2010, con sede a Zoetermeer, nei Paesi Bassi. Ora parte del gruppo hallo (da marzo 2023), Aumatics fornisce servizi di sicurezza IT e di gestione dell'infrastruttura cloud a medie imprese, multinazionali e organizzazioni senza scopo di lucro. L'azienda offre un'ampia gamma di servizi, tra cui progettazione, implementazione e gestione di infrastrutture di rete, server e applicazioni scalabili e sicuri, nonché servizi di project management e consulenza aziendale. I servizi offerti consentono l'accesso a servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) efficienti, facili da usare ed efficaci.
