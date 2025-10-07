L'infrastruttura cloud offre velocità e flessibilità, ma senza un'attenta gestione può portare a un eccesso di provisioning, aumentare i costi e ridurre l'efficienza. Per Eides, una delle principali società di gestione dell'acqua nei Paesi Bassi, la rapida adozione di una nuova piattaforma cloud ha creato un ambiente tecnicamente ed economicamente difficile da controllare. Con più di 130 server distribuiti su vari servizi, l'azienda ha trovato difficile gestire i costi e garantire che le risorse fossero adeguatamente allineate agli obiettivi aziendali.

Jordy Bax, Product Owner del Cloud Center of Excellence (CCoE) presso Eides, afferma: "È difficile tenere traccia delle risorse adatte allo scopo ed è difficile rimanere aggiornati con risorse nuove e aggiornate. Solo pochi mesi dopo aver iniziato a lavorare in Evides, era chiaro che il nostro ambiente cloud era sovradimensionato. Per ottimizzare le nostre risorse cloud, bilanciando il costo rispetto al valore aziendale, abbiamo deciso di riconsiderare la gestione della capacità. Gli obiettivi erano di consentire migliori insight e un controllo globale senza compromettere le prestazioni o alterare le funzionalità."