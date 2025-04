"Non utilizziamo IBM Targetprocess solo per gestire i pacchetti di lavoro", afferma Mutschler. "Lo utilizziamo per sviluppare i nostri obiettivi e risultati chiave (OKR) e raggiungere l'allineamento con un obiettivo strategico comune. Storicamente, la nostra aderenza ai KPI della roadmap era del 50%-60%. Dopo avere implementato SAFe e IBM Targetprocess, questo KPI è costantemente superiore al 90%."

Secondo Mutschler, gli sviluppatori utilizzano Targetprocess come piattaforma comune, riducendo il sovraccarico dovuto al supporto di un'ampia gamma di strumenti e consentendo di gestire il portfolio dell'azienda in modo più efficace di prima.

Questo consolidamento ha semplificato il processo di sviluppo e ha permesso una più efficace pianificazione degli incrementi di programma (PI). "La trasparenza dell'allineamento è il valore principale, soprattutto quando pianifichiamo le PI", afferma Mutschler. "È un ottimo strumento, con tutte le bacheche di pianificazione per visualizzare le dipendenze, in modo che tutti vedano la parte del lavoro di cui necessitano alla fine."

ETAS utilizza inoltre Targetprocess per conseguire importanti miglioramenti operativi, tra cui:

Riduzione significativa del tempo necessario per rispondere alle richieste dei clienti

Sostituzione dei test manuali con test automatizzati per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza

Stabilire una trasparenza che ottimizzi i processi e migliori la collaborazione

Questi benefici hanno reso i team di sviluppo di ETAS più produttivi e portato a una maggiore fiducia da parte dei clienti per quanto riguarda l'affidabilità e la qualità dei prodotti forniti.

Consigli per chi implementa Agile

ETAS ha avanzato in modo significativo la sua trasformazione Agile utilizzando IBM Targetprocess, ma c'è ancora molto da fare. Per la prossima iterazione, i leader dell'azienda vogliono espandere l'uso di Targetprocess e implementare una gestione del portfolio completa e globale per l'intera organizzazione.

Quando gli viene chiesto un consiglio per chi vuole implementare le pratiche Agile, Mutschler dice: "Siate pazienti. Quando si tratta di agilità, la mentalità e i principi sono molto importanti, perché alla fine si tratta del modo in cui lavoriamo insieme, di come guidiamo l'azienda e di come prendiamo le decisioni".

Creare un ambiente in cui questa mentalità potesse crescere è stato essenziale per il successo di ETAS e Targetprocess è stato un elemento chiave. "Quando mostriamo ai colleghi il potenziale di IBM Targetprocess, dicono: 'Lo voglio. Hai un prodotto fantastico e lo voglio avere. Per favore assicurati che io possa riceverlo il più velocemente possibile.' Abbiamo raggiunto un livello di accettazione così elevato che abbiamo una lista d'attesa per i nuovi utenti".