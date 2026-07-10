Scalare l'AI responsabile nei servizi finanziari

IBM Consulting e E.SUN Bank creano un framework aziendale per un'AI affidabile e scalabile
Mentre l'AI generativa rimodella la finanza globale, E.SUN Bank si trova di fronte a una domanda cruciale: come può l'AI scalare responsabilmente in un'impresa regolamentata? Operando nel settore finanziario altamente supervisionato di Taiwan, la banca aveva lanciato iniziative di AI, ma la governance rimaneva frammentata. I controlli si basavano su un coordinamento ripetuto tra dipartimenti, interpretazioni diverse e processi di revisione manuale, senza un framework unificato e implementabile.
Senza una logica di governance standardizzata, l'AI scalabile comportava rischi regolatori, operativi e reputazionali. Con l'emergere di standard globali come l'EU AI Act e l'ISO/IEC 42001, la necessità di un framework strutturato a livello aziendale è diventato urgente. E.SUN Bank aveva la necessità di passare dalla fase sperimentale a un modello di governance dell'AI coerente, verificabile e scalabile.
IBM Consulting ha collaborato con E.SUN Bank per creare insieme il primo framework di governance dell'AI implementabile a livello aziendale di Taiwan per i servizi finanziari. Facendo leva su standard globali tra cui l'EU AI Act e l'ISO/IEC 42001, IBM ha introdotto un modello di governance basato sul rischio e del ciclo di vita, allineato sia alle aspettative normative sia alle realtà aziendali.
Il risultato principale – il white paper sulla governance dell'AI (playbook) – ha tradotto i requisiti normativi in una metodologia decisionale strutturata e dettagliata, fase per fase. Ogni iniziativa di AI segue ora una logica coerente per valutare il rischio e determinare la combinazione appropriata dei controlli. Il framework integra 132 misure di controllo allineate con FSC e 96 metodi tecnici, integrati nello sviluppo, validazione, distribuzione e monitoraggio del modello. La governance è passata da un coordinamento manuale frammentato a un processo aziendale standardizzato, verificabile e ripetibile, creando un modello di governance pratico in grado di fungere da punto di riferimento per le istituzioni finanziarie di tutta Taiwan.
Con il nuovo framework in atto, E.SUN Bank è passata da pratiche di governance frammentate a un modello unificato a livello di organizzazione. Oltre 50 membri fondatori (tra cui 13 leader chiave) sono stati formati per applicare una logica di governance condivisa, consentendo una selezione coerente dei controlli in tutte le iniziative relative all’AI. Nel valutare lo stesso caso d’uso, i team giungono ora in modo indipendente alle stesse decisioni in materia di governance, riducendo le divergenze interpretative e rafforzando la fiducia nelle autorità di regolamentazione.
I 132 controlli in linea con gli standard FSC e i 96 metodi tecnici garantiscono un’attuazione della governance misurabile e verificabile. La governance dell'AI è ora integrata in tutto il ciclo di vita, permettendo alla banca di scalare l'AI in modo responsabile mantenendo l'allineamento normativo. Il playbook funge inoltre da framework pratico per le istituzioni finanziarie di tutta Taiwan mentre sviluppano e maturano le proprie capacità di governance dell'AI.
Trasformando la governance dell'AI in una capacità operativa ripetibile, E.SUN Bank ha stabilito una solida base per l'innovazione dell'AI, mantenendo trasparenza, responsabilità e controllo.
E.SUN Bank, fondata nel 1992 e con sede a Taipei, Taiwan, è una delle principali banche commerciali del paese. Fornisce servizi retail, corporate e di gestione patrimoniale a clienti individuali e aziendali, con una forte attenzione all’innovazione digitale e alla finanza sostenibile.
E.SUN Bank prende il nome dal Monte Jade, la vetta più alta di Taiwan. Ispirata dalla sua grandezza e bellezza, E.SUN Bank si impegna a costruire una banca di livello mondiale e a diventare la scelta più affidabile per i suoi clienti.
Guidata dall'integrità e dall'eccellenza professionale, E.SUN Bank è dedicata a proteggere gli asset ad essa affidati, creando costantemente valore e offrendo esperienze significative ai propri clienti.
© Copyright IBM Corporation, giugno 2026.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.