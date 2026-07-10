Scalare l'AI responsabile nei servizi finanziari

IBM Consulting ha collaborato con E.SUN Bank per creare insieme il primo framework di governance dell'AI implementabile a livello aziendale di Taiwan per i servizi finanziari. Facendo leva su standard globali tra cui l'EU AI Act e l'ISO/IEC 42001, IBM ha introdotto un modello di governance basato sul rischio e del ciclo di vita, allineato sia alle aspettative normative sia alle realtà aziendali.

Il risultato principale – il white paper sulla governance dell'AI (playbook) – ha tradotto i requisiti normativi in una metodologia decisionale strutturata e dettagliata, fase per fase. Ogni iniziativa di AI segue ora una logica coerente per valutare il rischio e determinare la combinazione appropriata dei controlli. Il framework integra 132 misure di controllo allineate con FSC e 96 metodi tecnici, integrati nello sviluppo, validazione, distribuzione e monitoraggio del modello. La governance è passata da un coordinamento manuale frammentato a un processo aziendale standardizzato, verificabile e ripetibile, creando un modello di governance pratico in grado di fungere da punto di riferimento per le istituzioni finanziarie di tutta Taiwan.