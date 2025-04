Decisioni basate sui dati

La soluzione di Gomero offre un migliore accesso alle informazioni in tempo reale e all'analisi storica dello stato di salute delle attrezzature critiche, il tutto presentato su un "unico pannello di controllo" con una visualizzazione accurata a livello di sottostazione e una funzionalità specifica di approfondimento e interrogazione degli asset. Queste caratteristiche consentiranno a Ellevio di comprendere in modo più dettagliato i requisiti e le priorità della manutenzione.

"L'inserimento dei dati dei sensori Gomero in Maximo ci fornirà una visione più sofisticata dello stato di salute dei nostri asset", afferma Airiman. "Anziché ricevere un avviso quando qualcosa non funziona, saremo in grado di creare piani di manutenzione basati sui dati. In particolare, saremo in grado di applicare una manutenzione preventiva, evitando i costi e i rischi di attendere che si verifichi un guasto".

Workflow ottimali

L'integrazione dei dati dei sensori in Maximo consentirà anche l'integrazione degli ordini di lavoro. Attualmente, i fornitori di manutenzione esterni di Ellevio ricevono avvisi da Gomero e sono responsabili della gestione della manutenzione corrispondente tramite un ordine di lavoro generale. In futuro, i dati dei sensori confluiranno nell'asset pertinente in Maximo e attiveranno ordini di lavoro automatizzati direttamente da Ellevio.

"Con i workflow dal sensore all'ordine di lavoro, avremo una migliore visibilità sulle attività di manutenzione e saremo in grado di dare priorità al lavoro", afferma Airiman. "Non avremo bisogno di accedere a un altro sistema o di copiare le informazioni: tutto sarà nell'ordine di lavoro, che può riguardare anche aspetti come l'inventario e l'allocazione del personale".

Dare priorità alla salute e alla sicurezza

Anche con le migliori precauzioni, viaggiare in luoghi remoti e lavorare con sistemi elettrici ad alta tensione può essere pericoloso. L'utilizzo dell'analisi intelligente in Maximo per ridurre la necessità di visite in loco aiuterà Ellevio a proteggere i tecnici addetti alla manutenzione. Grazie alla riduzione delle visite in loco da gestire, Ellevio e i suoi partner ridurranno le esigenze di reclutamento di talenti ingegneristici.

"Riuscendo a comprendere meglio quando le visite in loco sono davvero necessarie, possiamo ridurre il workload dei nostri ingegneri", commenta Airiman. "Allo stesso modo, raccogliendo tutti i dati pertinenti sugli asset insieme a elementi come i manuali operativi in Maximo, possiamo fornire un quadro completo di ogni asset, il che ci aiuta a garantire una corretta manutenzione".

Estensione a nuovi domini

Ellevio e Gomero stanno introducendo funzionalità per monitorare interruttori automatici e quadri isolati in gas per il rilevamento precoce di micro perdite di esafluoruro di zolfo (SF 6 ), un gas utilizzato negli asset SF 6 per sopprimere gli archi elettrici. Il gas SF 6 in questi asset può fuoriuscire nel tempo, causando potenzialmente un grave danno ambientale, come i gas serra.

La nuova soluzione misura le fughe di gas a microlivelli, le analizza utilizzando l'AI nel cloud Gomero e le inserisce in modelli Maximo precostituiti, fornendo a Ellevio dati quasi in tempo reale. Rispetto al sistema di allarme esistente, che fornisce solo avvisi di base a soglie prestabilite, la soluzione offrirà opportunità tempestive per programmare gli interventi di manutenzione piuttosto che reagire agli avvisi critici che richiedono una correzione importante.