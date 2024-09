Elevations Credit Union

Utilizzando le informazioni dell'offerta Blueworks Live, Elevations ha modificato i propri processi per migliorare i livelli di soddisfazione dei membri. Ad esempio, Elevations ha utilizzato il processo di feedback dei suoi membri per individuare che il ritardo tra l'invio di una richiesta di un prestito online e la ricezione di una risposta frustrava i membri. L'organizzazione ha migliorato rapidamente il processo di richiesta dei prestiti. In passato, un agente assicurativo esaminava ogni richiesta di prestito, operazione che richiedeva almeno due giorni lavorativi. Ora, se la richiesta di prestito soddisfa i requisiti standard di sottoscrizione, i membri ricevono una risposta immediata e solo i prestiti che non rientrano nei requisiti devono essere esaminati dagli agenti assicurativi. L'organizzazione ha inoltre riprogettato il processo di mutuo. Utilizzando l'offerta Blueworks Live, Elevations ha individuato i punti di ridondanza e i colli di bottiglia all'interno del processo, ottenendo una riduzione di oltre il 50% dei tempi di ciclo e un miglioramento degli indici di soddisfazione dei membri. Inoltre, Elevations ha istituito nuovi processi per garantire la comunicazione con i membri durante tutto il processo di mutuo.



Solo un anno dopo aver lanciato l'iniziativa di miglioramento dei processi, Elevations ha partecipato al CPEx Award e ha vinto. "Non avremmo mai pensato che nel giro di un anno saremmo stati in grado di partecipare nuovamente e stavolta di vincere il livello Timberline del Colorado Performance Excellence Award. Abbiamo ricevuto grandi complimenti per la nostra architettura e per il modo in cui abbiamo utilizzato Blueworks Live per creare il nostro repository di processi," afferma Wolfe. "Mi sentivo come se Blueworks Live fosse sul podio con noi quando abbiamo ricevuto il premio, perché non so come avremmo fatto altrimenti."



Elevations ha quindi puntato al prestigioso Malcolm Baldrige National Quality Award, un'onorificenza conferita ogni anno dal Presidente degli Stati Uniti e dal National Institute of Standards and Technology (NIST) a un numero molto ristretto di organizzazioni statunitensi che dimostrano di aver raggiunto i più alti livelli di eccellenza nelle prestazioni. Il 10 novembre 2014, Elevations ha ricevuto una telefonata di congratulazioni dal Segretario al Commercio degli Stati Uniti Penny Pritzker, che ha informato l'azienda di aver vinto il premio. Nell'aprile 2015, Wolfe e altri rappresentanti della cooperativa di credito hanno ritirato il premio alla conferenza annuale Quest for Excellence di Baltimora, nel Maryland.



Elevations prevede che l'offerta Blueworks Live le consentirà di continuare a introdurre innovazioni di processo in tutta l'organizzazione. "Ora penso che le persone capiscano veramente, in modo olistico, che una volta compresi i loro processi e il modo in cui fanno le cose, hanno fondamentalmente il destino nelle loro mani. Possono fare qualsiasi cosa. Possono esaminare qualsiasi parte dell'organizzazione e migliorare tutto ciò che scelgono di migliorare," afferma Wolfe.