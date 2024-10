Grazie a una solida relazione ventennale basata sulla fiducia e su un servizio eccellente, Edison ha scelto di lavorare con IBM. Il piano di trasformazione gestito da IBM® Consulting includeva l'innovazione e la digitalizzazione dei processi per l'approvvigionamento, la finanza, la gestione degli asset, la logistica, le risorse umane, la reportistica e l'analytics. Inoltre, ha previsto l'introduzione di nuove funzionalità, l'aggiornamento dei sistemi e il passaggio da una soluzione on-premise al cloud AWS.

Questo progetto includeva strumenti di partner IBM come SNP e Panaya. IBM ha svolto un ruolo fondamentale nell'orchestrare e coordinare le attività di tutte le diverse parti. È stato il primo caso in Italia in cui SNP e Panaya sono stati usati insieme per la valutazione e la migrazione. SNP ha fornito il software Crystal Bridge, che ha mappato i processi e i dati di Edison prima dell'inizio della trasformazione. Questa visibilità ha permesso a Edison di determinare quali dati migrare o eliminare, aiutandola ad aggiornare in modo più sicuro. IBM ha effettuato una migrazione ibrida basata sullo strumento SNP (T-Bone).

Panaya, nel frattempo, ha fornito uno strumento che ha consentito l'analisi automatica dei dati e le funzionalità di personalizzazione che hanno accelerato i test. Il progetto è iniziato a settembre 2021, con il piano di completarlo entro 18 mesi. Si è concluso a febbraio 2023 rispettando budget e tempistiche.