"In Eclarity, il nostro obiettivo è abbattere le barriere all'insegnamento della matematica e delle scienze per aiutare gli studenti a mettere a frutto appieno il proprio potenziale. Siamo entusiasti dell'AI generativa e delle funzionalità dei foundation model integrate in watsonx.ai, che può permetterci di progettare e creare rapidamente nuove funzionalità e nuovi contenuti per il nostro chatbot basato sull'AI. Con questi progressi tecnologici, possiamo continuare la nostra missione di promuovere un ambiente sicuro in cui gli studenti possano imparare, esercitarsi, correre rischi, accettare i fallimenti e migliorare continuamente."

Dott. Anna Guentner

CEO

Eclarity GmbH