"In qualità di società di gestione dei dati e data engineering che fornisce soluzioni di dati leader di mercato, crediamo fermamente nello sbloccare la potenza dei dati per promuovere l'innovazione. Mantenere un vantaggio competitivo vuol dire risolvere i problemi più spinosi che i clienti hanno con i loro dati, e farlo con tecnologie trasformative. Ora siamo una delle prime realtà a impiegare watsonx.data, l'open data store di IBM che aiuta a scalare l'AI e l'analytics, ovunque."

"Siamo entusiasti di vedere il modo in cui watsonx.data riunisce facilmente dati strutturati e non con un accesso attendibile, ottenendo risposte spesso nascoste da domande analitiche e operative. Non vediamo l'ora di dimostrare la potenza di watsonx.data al nostro fantastico gruppo di clienti nella supply chain dei media, della distribuzione alimentare e della vendita al dettaglio e di aiutare IBM a far conoscere questa fantastica innovazione."

Simon Parkinson

Managing Director

Dot Group