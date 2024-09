L'edilizia è una delle più grandi industrie del mondo e continua a essere un fattore chiave della crescita economica. Tuttavia, nel settore si è continuamente spinti a migliorare la propria trasparenza e produttività. Dai progetti su piccola scala ai cantieri più grandi, i responsabili di progetto sono chiamati a fungere da intermediari tra i lavoratori in loco e i dirigenti; tuttavia, le informazioni critiche possono ancora sfuggire.

Un grande fornitore specializzato in servizi commerciali e industriali in Sud Africa ha notato che il sistema adottato per gestire la documentazione necessaria per i cantieri era inefficiente. I documenti e le cartelle cliniche dei dipendenti erano imprecisi, mancanti, non aggiornati o addirittura falsificati, il che implicava grandi rischi per l'azienda.

La più grande preoccupazione quotidiana dell'azienda è la sicurezza, e se accadesse qualcosa al personale in loco, l'azienda ne sarebbe responsabile. Dal punto di vista dei rischi, se vi sono documenti relativi alla formazione e alla sicurezza mancanti o certificati medici scaduti, l'azienda è esposta e responsabile.

Poiché la manodopera rappresentava quasi il 50% dei costi del progetto, l'azienda aveva bisogno di trovare una soluzione più accurata per la registrazione delle ore lavorative. Il modo in cui venivano gestiti i fogli ore manuali presentava delle lacune, aggiungendo al mix costi di progetto superflui. Era fondamentale garantire una tenuta dei registri più efficiente e verificabile, una prova inconfutabile del raggiungimento dei processi di conformità in loco e del rispetto delle procedure appropriate da parte dei lavoratori.

L'azienda ha deciso di abbracciare le opportunità offerte dalle tecnologie emergenti e ha collaborato con l'IBM Business Partner DoshEx, un'azienda tecnologica sudafricana, per esplorare le sue opzioni per un ambiente di lavoro moderno e digitalizzato. L'organizzazione si concentra sui problemi del settore per cui potrebbe essere impiegata la tecnologia del libro mastro distribuito per risolvere le inefficienze all'interno di un'azienda. Alex de Bruyn, CEO di DoshEx, e il suo team hanno subito visto il potenziale della tecnologia blockchain per aiutare l'azienda a risolvere i problemi di gestione del tempo e dei dipendenti in loco e a ridurre l'errore umano.

«Credo che il modo in cui utilizziamo la blockchain crei un sistema più efficiente e affidabile per le imprese edili. Ci siamo concentrati sul rendere più efficiente l'attività di questo service provider in tutti i suoi progetti», spiega de Bruyn.