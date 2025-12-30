Dollarito amplia l'accesso al credito per le comunità con punteggi bassi con una soluzione basata su IBM® Cloud
Dollarito è una piattaforma di prestiti digitali focalizzata sull'aiutare le persone senza storia creditizia o con punteggi bassi ad accedere a prestiti trasparenti, responsabili e a prezzi ragionevoli, permettendo loro di costruire credito e migliorare il proprio futuro finanziario.
Negli Stati Uniti, milioni di persone con un merito creditizio basso o nullo sono escluse dalle opportunità finanziarie che consentirebbero loro di migliorare il proprio merito creditizio. Dollarito ha cercato di aiutare i propri clienti a superare questo paradosso affrontando i limiti dei modelli tradizionali di punteggio del credito. L'azienda voleva facilitare una valutazione più accurata delle capacità di rimborso di una persona basata sulle sue transazioni bancarie, dati comportamentali e fattori economici. Tuttavia, Dollarito non aveva una base tecnologica scalabile, sicura e conforme, fondamentale per raggiungere il suo obiettivo.
Entra nella piattaforma IBM Cloud.
Dopo aver valutato le loro esigenze aziendali e le opzioni tecnologiche, Dollarito ha contattato IBM per creare una soluzione web con un'infrastruttura sicura, conforme e Scalabile. Questa soluzione doveva essere completamente adattata alla loro missione di servire comunità con accesso limitato al credito.
La soluzione web di IBM ha unito l'ottimizzazione dell'infrastruttura e la conformità normativa, grazie a IBM® Cloud for Financial Services, con le funzionalità di AI avanzate del portfolio di prodotti IBM watsonx. Questa combinazione ha permesso di realizzare strategia e operazioni più intelligenti grazie all'AI generativa e ai foundation model.
Con operazioni completamente containerizzate e una strategia data mesh, caratterizzata da rigorosi audit trail e controlli di accesso, la soluzione ha anche permesso a Dollarito di concentrarsi sull'innovazione mantenendo fiducia e trasparenza.
Grazie al suo nuovo modello di valutazione del credito basato su AI, Dollarito ha ottenuto risultati quali:
Andando oltre il tradizionale punteggio di credito, Dollarito consente ai clienti di risolvere rapidamente e in sicurezza le loro urgenti esigenze finanziarie. La partnership con IBM ha rafforzato la posizione di Dollarito come leader nell'innovazione fintech inclusiva. Man mano che continuano a crescere, intendono continuare a collaborare con i team IBM per sviluppare nuovi casi d'uso e adottare tecnologie avanzate che si basino sulla loro infrastruttura esistente.
Dollarito è una piattaforma di prestiti digitali che aiuta le comunità senza storia creditizia o con punteggi FICO bassi ad accedere a prestiti trasparenti, responsabili e a prezzi ragionevoli. Dollarito applica l'AI ai dati bancari, transazionali e comportamentali per valutare la capacità di pagamento in modo più accurato rispetto ai punteggi FICO.
Accedi a una piattaforma cloud resiliente e ad alte prestazioni, progettata anche per i settori più regolamentati, sicura, conforme e pronta a sostenere la tua attività.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, the IBM logo, IBM Cloud, IBM Cloud for Financial Services e IBM watsonx sono marchi di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni nel mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.