Nessun credito? Nessun problema.

Dollarito amplia l'accesso al credito per le comunità con punteggi bassi con una soluzione basata su IBM® Cloud

Due professionisti che guardano un tablet
Respingere i modelli di punteggio creditizio escludenti

Dollarito è una piattaforma di prestiti digitali focalizzata sull'aiutare le persone senza storia creditizia o con punteggi bassi ad accedere a prestiti trasparenti, responsabili e a prezzi ragionevoli, permettendo loro di costruire credito e migliorare il proprio futuro finanziario.

Negli Stati Uniti, milioni di persone con un merito creditizio basso o nullo sono escluse dalle opportunità finanziarie che consentirebbero loro di migliorare il proprio merito creditizio. Dollarito ha cercato di aiutare i propri clienti a superare questo paradosso affrontando i limiti dei modelli tradizionali di punteggio del credito. L'azienda voleva facilitare una valutazione più accurata delle capacità di rimborso di una persona basata sulle sue transazioni bancarie, dati comportamentali e fattori economici. Tuttavia, Dollarito non aveva una base tecnologica scalabile, sicura e conforme, fondamentale per raggiungere il suo obiettivo.

Entra nella piattaforma IBM Cloud.
60% Aumento della velocità di approvazione dei prestiti e di superamento delle verifiche degli enti regolatori 40% Riduzione dei costi grazie all'automazione nel processo di erogazione e recupero dei prestiti In pochi minuti Approvazione del prestito e distribuzione di denaro per i clienti
Abbiamo scoperto che IBM dispone della migliore tecnologia per accelerare il nostro processo di sviluppo. Abbiamo deciso di implementare tutte le nostre operazioni con l'aiuto di IBM e utilizzare l'infrastruttura per l'IBM Cloud for Financial Services."
Carmen Roman Co-fondatrice e CEO Dollarito
Scalare i prestiti inclusivi con AI e IBM Cloud

Dopo aver valutato le loro esigenze aziendali e le opzioni tecnologiche, Dollarito ha contattato IBM per creare una soluzione web con un'infrastruttura sicura, conforme e Scalabile. Questa soluzione doveva essere completamente adattata alla loro missione di servire comunità con accesso limitato al credito.

La soluzione web di IBM ha unito l'ottimizzazione dell'infrastruttura e la conformità normativa, grazie a IBM® Cloud for Financial Services, con le funzionalità di AI avanzate del portfolio di prodotti IBM watsonx. Questa combinazione ha permesso di realizzare strategia e operazioni più intelligenti grazie all'AI generativa e ai foundation model.

Con operazioni completamente containerizzate e una strategia data mesh, caratterizzata da rigorosi audit trail e controlli di accesso, la soluzione ha anche permesso a Dollarito di concentrarsi sull'innovazione mantenendo fiducia e trasparenza.
IBM ha aiutato Dollarito a lanciare le sue operazioni di cloud e machine learning. Dollarito utilizza le tecnologie IBM Cloud for Financial Services per ottimizzare l'infrastruttura e dimostrare la conformità, permettendoci di concentrarci sulla nostra missione di fornire servizi finanziari a comunità con accesso limitato al credito a causa di punteggi bassi.
Eduardo Perez Co-founder e CTO Dollarito
Ridefinire il significato di credito equo e accessibile

Grazie al suo nuovo modello di valutazione del credito basato su AI, Dollarito ha ottenuto risultati quali:

  • Approvazioni di prestiti e audit normativi del 60% più veloci
  • Costi inferiori del 40% grazie all'automazione nell'erogazione e riscossione dei prestiti
  • I tempi di distribuzione dei fondi si riducono a pochi minuti

Andando oltre il tradizionale punteggio di credito, Dollarito consente ai clienti di risolvere rapidamente e in sicurezza le loro urgenti esigenze finanziarie. La partnership con IBM ha rafforzato la posizione di Dollarito come leader nell'innovazione fintech inclusiva. Man mano che continuano a crescere, intendono continuare a collaborare con i team IBM per sviluppare nuovi casi d'uso e adottare tecnologie avanzate che si basino sulla loro infrastruttura esistente.
Informazioni su Dollarito

Dollarito è una piattaforma di prestiti digitali che aiuta le comunità senza storia creditizia o con punteggi FICO bassi ad accedere a prestiti trasparenti, responsabili e a prezzi ragionevoli. Dollarito applica l'AI ai dati bancari, transazionali e comportamentali per valutare la capacità di pagamento in modo più accurato rispetto ai punteggi FICO.

 Componenti della soluzione IBM Cloud IBM Cloud for Financial Services IBM watsonx
Scalabilità fluida con IBM Cloud

Accedi a una piattaforma cloud resiliente e ad alte prestazioni, progettata anche per i settori più regolamentati, sicura, conforme e pronta a sostenere la tua attività.

 Scopri di più Inizia gratuitamente
Legale

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, the IBM logo, IBM Cloud, IBM Cloud for Financial Services e IBM watsonx sono marchi di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni nel mondo.

Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici. 