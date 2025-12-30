Dopo aver valutato le loro esigenze aziendali e le opzioni tecnologiche, Dollarito ha contattato IBM per creare una soluzione web con un'infrastruttura sicura, conforme e Scalabile. Questa soluzione doveva essere completamente adattata alla loro missione di servire comunità con accesso limitato al credito.

La soluzione web di IBM ha unito l'ottimizzazione dell'infrastruttura e la conformità normativa, grazie a IBM® Cloud for Financial Services, con le funzionalità di AI avanzate del portfolio di prodotti IBM watsonx. Questa combinazione ha permesso di realizzare strategia e operazioni più intelligenti grazie all'AI generativa e ai foundation model.

Con operazioni completamente containerizzate e una strategia data mesh, caratterizzata da rigorosi audit trail e controlli di accesso, la soluzione ha anche permesso a Dollarito di concentrarsi sull'innovazione mantenendo fiducia e trasparenza.