Capitale del Colorado e popolare destinazione turistica, Denver è stata fondata nel 1858 e oggi ha una popolazione di oltre 700.000 abitanti.Attualmente, sono operative oltre 50 agenzie uniche che svolgono varie funzioni per supportare la città e la contea.L'organizzazione IT svolge un ruolo critico nel sostenere le loro iniziative. Attualmente, il team IT supporta un'ampia gamma di software e servizi che spaziano dalle soluzioni per la concessioni di permessi e per le forze dell'ordine ai software per l'approvvigionamento, le buste paga e altro ancora.Il team gestisce un ambiente virtualizzato contenente 1.500 macchine virtuali (VM) in esecuzione su 40 host e sta attuando la migrazione di alcuni dei carichi di lavoro al cloud pubblico. Storicamente, il team delle operazioni IT utilizzava strumenti di monitoraggio eterogenei per conoscere le prestazioni dell'ambiente e determinare quando e dove era necessario riallocare le risorse.Quando si presentava un problema di prestazioni, ci si affidava all'intervento manuale per diagnosticare la causa principale e identificare una soluzione.Inoltre, quando i proprietari di applicazioni si rivolgevano al team per allocare risorse per un nuovo servizio, spesso sovrastimavano le esigenze.Come in molte altre organizzazioni, all'interno dell'organizzazione IT a Denver era diffusa la convinzione errata che l'overprovisioning potesse garantire le prestazioni delle applicazioni.Purtroppo, il team delle operazioni IT non disponeva di uno strumento che identificasse dove si verificava l'overprovisioning e valutasse se la riduzione delle dimensioni avrebbe supportato più efficacemente le prestazioni delle applicazioni.È stato allora che hanno iniziato a esplorare la soluzione di ottimizzazione dei costi del cloud ibrido IBM® Turbonomic®.

Implementazione dell'ottimizzazione dei costi del cloud ibrido basata sull'AI Una volta installata la soluzione Turbonomic per l'ottimizzazione dei costi del cloud ibrido, il team delle operazioni IT finalmente poteva disporre di un'unica fonte affidabile per capire le prestazioni dell'ambiente di calcolo."Abbiamo scelto IBM Turbonomic perché cercavamo un linguaggio comune su cui tutti all'interno dell'organizzazione potessero affidarsi come fonte affidabile, per sapere quali elementi fossero necessari per ottenere dimensioni corrette per i nostri ambienti", spiega Nick Steensland, Service Delivery Manager per la città e la contea di Denver.Inoltre, finalmente avevano prove concrete per mostrare ai proprietari delle applicazioni dove si verificava l'overprovisioning delle loro VM."IBM Turbonomic ci ha fornito i dati di cui avevamo bisogno per mostrare all'intero team che l'overprovisioning non solo non sarebbe riuscito a garantire le prestazioni, ma in realtà le metteva a rischio", afferma Steensland. Grazie alla visibilità completa dello stack offerta da Turbonomic, il team disponeva dei dati necessari per dimostrare all'amministratore del database, ad esempio, che la riduzione dei core della CPU non avrebbe compromesso le prestazioni dei sistemi.Questo livello di reporting li ha aiutati a creare fiducia nel team e ha permesso di intraprendere finalmente un'iniziativa di ridimensionamento completo di tutto l'ambiente.

Promuovere l’efficienza garantendo le prestazioni Dall'inizio di questa operazione di consolidamento dei data center, il team delle operazioni IT è riuscito a ridurre del 33% l'utilizzo di CPU e RAM, garantendo al contempo le prestazioni.Sono stati migliorati anche i processi di pianificazione.Ora, quando i proprietari delle applicazioni si rivolgono al team con una richiesta per ottenere risorse, il team dispone di dati storici a supporto per stabilire quale volume di risorse effettivamente allocare.Inoltre, sono in grado di osservare attentamente l'utilizzo ed effettuare un ridimensionamento quando opportuno.Questa capacità si è rivelata estremamente vantaggiosa in quanto il team tenta di affidarsi all'infrastruttura esistente per implementare nuovi servizi.Un nuovo host può costare fino a 30.000 USD.Migliorando l'utilizzo dell'infrastruttura esistente, il team è riuscito a garantire le prestazioni dell'applicazione ed evitare di investire in un nuovo server fino a quando non sarà effettivamente necessario. In questa fase del percorso, il team si affida ai consigli sulle risorse generati dall'AI che vengono offerti da Turbonomic per l'ambiente virtualizzato.Il loro obiettivo è implementare azioni automatizzate in questo ambiente così come nell'ambiente di cloud pubblico entro i prossimi 12 mesi.Mentre affrontano questa transizione, continueranno ad attenersi al programma messo a punto per ridurre al minimo le spese, mantenendo un'esperienza dell'utente finale costantemente eccellente per i dipendenti e i residenti.